Temat emerytur od dawna wzbudza spore poruszenie w mediach. Na ich wysokość skarżą się głównie artyści - ich świadczenia często są bardzo niskie ze względu na fakt, że przez lata nie opłacali składek. O takie kwestie nie muszą martwić się byli prezydenci, którzy otrzymują uposażenie zależne od wynagrodzenia aktualnie urzędującej głowy państwa. Oznacza to, że ich miesięczna emerytura wynosi więc kilkanaście tysięcy złotych.

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Zobacz wideo Jest zadowolona z wysokości świadczenia

Lech Wałęsa szczerze o emeryturze. Taki problem dostrzega

Temat swojej emerytury w rozmowie z portalem o2.pl w 2024 roku poruszył Lech Wałęsa. Były prezydent ujawnił wówczas, że wynosiła ona między 11 a 13 tys. zł brutto miesięcznie. - Czy jestem zadowolony ze swojej emerytury? Jakbym był, to bym jeździł na grzybki czy rybki, a nadal pracuję, jeżdżąc po świecie - stwierdził. Zdaniem Wałęsy problem nie leży jednak w wysokości świadczenia, a kosztów życia. - Poważnie mówiąc, uważam jednak, że nie w podnoszeniu emerytury jest problem. Konieczne jest obniżanie kosztów życia. Worki pieniędzy nie są potrzebne. Ludzie chcą godnie żyć - przekazał były prezydent, dodając, że "jeszcze się taki nie urodził, kto miał za dużo pieniędzy".

Warto wspomnieć, że obecnie emerytura Lecha Wałęsy jest już nieco wyższa. W 2026 roku zwiększyła się pensja prezydenta, a co za tym idzie - również świadczenie dla byłych głów państwa. Wynosi ono teraz 14,2 tys. zł brutto miesięcznie.

Tadeusz Drozda nie narzeka na wysokość emerytury. Wbił szpilę innym artystom

Kwestię wysokości emerytur dla artystów w dosadny sposób skomentował niedawno Tadeusz Drozda. Jak przyznał w rozmowie z Jastrząb Post, nie rozumie kolegów po fachu, którzy skarżą się dziś na wysokość świadczeń, mimo że przez lata zarabiali bardzo dobrze. - Zawsze trochę zostaje. Nie jest tak, że wszystko się wyda - komentował satyryk.

Zdaniem Tadeusza Drozdy problem nie zawsze leży w wysokości składek, a w podejściu do oszczędzania. - Są artyści, którzy narzekają, a prawda jest taka, że kiedy dużo zarabialiśmy, płaciliśmy najniższe składki na emeryturę. No i dzisiaj mamy pokłosie tego, co wynika wyłącznie z naszej pazerności. Żaden artysta się do tego nie przyzna. Ja deklarowałem najniższą, wtedy było to ok. 1500 zł. Można było wpisać, ile się chce i od tego płacić składki - dodał.