Justin Trudeau niczym królik kica do piosenki Katy Perry. W komentarzach armagedon

9 lipca Katy Perry zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, które ma promować jej najnowszą piosenkę "Watch It Burn". Nagranie w ciągu kilku godzin stało się viralem. Wszystko dlatego, że drugoplanowym bohaterem nagrania został były premier Kanady Justin Trudeau.

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Tak bawi się Justin Trudeau. Jego nagranie z Katy Perry podbija sieć

Pierwsze doniesienia na temat relacji Katy Perry i Justina Trudeau pojawiły się jeszcze w lipcu 2025 roku. Piosenkarka i polityk długo nie potwierdzali tych rewelacji, ale w październiku zaczęli się razem publicznie pokazywać (polecieli m.in. do Paryża). Teraz nie kryją już, że są parą, a do sieci trafiły niedawno nagrania, na których widać, jak doskonale bawią się razem tegorocznej Coachelli i okazują sobie czułości (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ).

Teraz z kolei piosenkarka zaangażowała ukochanego do promocji jej najnowszego hitu. Na Instagramie opublikowała nagranie, na którym widać, jak ubrana w kusy, pomarańczowy kostium w grochy tańczy w takt swojego nowego utworu. Towarzyszą jej znajomi. W pewnym momencie w kadrze pojawił się kicający i porwany wirem zabawy Justin Trudeau. "Starożytne teksty mówią, że jeśli podskakujesz do tej piosenki, czeka cię 1000 lat szczęścia" - podpisała nagranie Perry.

Nagranie Justina Trudeau i Katy Perry nie wszystkim się spodobało

Okazało się, że viralowe nagranie nie wszystkim przypadło do gustu. Głosy oburzonych internautów pojawiły się zarówno pod instagramowym nagraniem piosenkarki, jak i na X. "Kiedyś był politykiem cieszącym się pewnym szacunkiem, a teraz stracił całą wiarygodność, zadając się z gasnącą gwiazdą... Założę się, że jego dzieci i rząd kanadyjski są z niego dumni. Szaleniec", "To takie przerażające, jak Katy Perry infantylizuje wszystko. Ona i Trudeau mają po 40 lat, ale skaczą jak dzieci, a Katy robi to w dwuznacznym stroju. Po prostu nie rozumiem, jaki jest cel tego wszystkiego", "Trudeau zostawił po sobie bałagan, a teraz skacze jak królik z Katy Perry" - czytamy.

Inni byli jednak nieco bardziej wyrozumiali. "Nie mogłem go znieść jako premiera Kanady i nie zgadzam się z jego polityką, ale wygląda na szczęśliwego, podobnie jak ona. I dobrze się bawią. Ja też bym tańczył", "Przynajmniej widać, że dobrze się bawi", "Tak wygląda prawdziwa miłość!" - czytamy.