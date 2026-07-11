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Justin Trudeau niczym królik kica do piosenki Katy Perry. W komentarzach armagedon

Katy Perry zaprosiła Justina Trudeau do promocji swojego najnowszego hitu. Para wyraźnie dobrze się bawiła. Internauci jednak nie mieli dla nich litości.
Justin Trudeau kiczym królik podskakuje do piosenki Katy Perry
Fot. Instagram/katyperry

9 lipca Katy Perry zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, które ma promować jej najnowszą piosenkę "Watch It Burn". Nagranie w ciągu kilku godzin stało się viralem. Wszystko dlatego, że drugoplanowym bohaterem nagrania został były premier Kanady Justin Trudeau

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Tak bawi się Justin Trudeau. Jego nagranie z Katy Perry  podbija sieć

Pierwsze doniesienia na temat relacji Katy Perry i Justina Trudeau pojawiły się jeszcze w lipcu 2025 roku. Piosenkarka i polityk długo nie potwierdzali tych rewelacji, ale w październiku zaczęli się razem publicznie pokazywać (polecieli m.in. do Paryża). Teraz nie kryją już, że są parą, a do sieci trafiły niedawno nagrania, na których widać, jak doskonale bawią się razem tegorocznej Coachelli i okazują sobie czułości (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). 

Teraz z kolei piosenkarka zaangażowała ukochanego do promocji jej najnowszego hitu. Na Instagramie opublikowała nagranie, na którym widać, jak ubrana w kusy, pomarańczowy kostium w grochy tańczy w takt swojego nowego utworu. Towarzyszą jej znajomi. W pewnym momencie w kadrze pojawił się kicający i porwany wirem zabawy Justin Trudeau. "Starożytne teksty mówią, że jeśli podskakujesz do tej piosenki, czeka cię 1000 lat szczęścia" - podpisała nagranie Perry.

Nagranie Justina Trudeau i Katy Perry nie wszystkim się spodobało

Okazało się, że viralowe nagranie nie wszystkim przypadło do gustu. Głosy oburzonych internautów pojawiły się zarówno pod instagramowym nagraniem piosenkarki, jak i na X. "Kiedyś był politykiem cieszącym się pewnym szacunkiem, a teraz stracił całą wiarygodność, zadając się z gasnącą gwiazdą... Założę się, że jego dzieci i rząd kanadyjski są z niego dumni. Szaleniec", "To takie przerażające, jak Katy Perry infantylizuje wszystko. Ona i Trudeau mają po 40 lat, ale skaczą jak dzieci, a Katy robi to w dwuznacznym stroju. Po prostu nie rozumiem, jaki jest cel tego wszystkiego", "Trudeau zostawił po sobie bałagan, a teraz skacze jak królik z Katy Perry" - czytamy. 

Inni byli jednak nieco bardziej wyrozumiali. "Nie mogłem go znieść jako premiera Kanady i nie zgadzam się z jego polityką, ale wygląda na szczęśliwego, podobnie jak ona. I dobrze się bawią. Ja też bym tańczył", "Przynajmniej widać, że dobrze się bawi", "Tak wygląda prawdziwa miłość!" - czytamy. 

 

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