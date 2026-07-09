Donald Trump gościł w Ankarze z okazji szczytu NATO, który odbył się w dniach 7-8 lipca. Amerykański prezydent, który miał dość napięty grafik, pojawił się m.in. na konferencji prasowej, a u jego boku mogliśmy zobaczyć prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. W sieci szybko popularność zyskał fragment, na którym Trump zaliczył wpadkę, nazywając ukraińskiego prezydenta Władimirem Putinem. Tak z tej sytuacji próbował później wybrnąć polityk.

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Wpadka Donalda Trumpa. Nazwał Wołodymyra Zełenskiego Władimirem Putinem

Trump odpowiadał na pytania od dziennikarzy. W pewnym momencie postanowił zwrócić ich uwagę na siedzącego obok Wołodymyra Zełenskiego. - Czy ma pan jakieś pytanie do prezydenta Putina? - zapytał amerykański prezydent, wskazując na ukraińskiego prezydenta. Po chwili Trump zrozumiał, że zaliczył wpadkę. Nieco się uśmiechnął i poprawił szybko, iż jeżeli któryś z reporterów ma pytania do Putina, może je zadać już po zakończeniu bieżącego spotkania.

Na opublikowanym w sieci nagraniu, które prędko zaczęto masowo udostępniać, widzimy, że Zełenski zachował spokój i nie zareagował wprost na przejęzyczenie Trumpa. Konferencja prasowa przebiegła dalej zgodnie z planem. Biały Dom nie wydał również dotychczas oświadczenia ws. wpadki amerykańskiego prezydenta.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce w 2024 roku, gdy nazwiska Zełenskiego i Putina pomyliły się także poprzednikowi Trumpa, Joe Bidenowi. - Teraz chcę oddać głos w ręce prezydenta Ukrainy, który ma tyle samo odwagi, co determinacji. Panie i panowie: prezydencie Putin - powiedział wówczas były prezydent USA podczas konferencji zakończenia szczytu NATO. Więcej znajdziecie w artykule: "Fatalna wpadka na oczach świata. Biden pomylił Zełenskiego z Putinem. 'Gdy ma mówić sam, myli słowa'".

Inne zachowanie Donalda Trumpa także wywołało poruszenie. Pomógł mu prezydent Turcji

W sieci pojawiło się również inne nagranie z udziałem Trumpa. Internauci zaczęli udostępniać uchwycony przez kamery moment, w którym prezydent Recep Tayyip Erdogan wita polityka na lotnisku i zaczyna zmierzać z nim w kierunku reporterów. Trump zatrzymuje się jednak w pewnym momencie i spogląda w bok. Wtedy też można dostrzec, jak Erdogan reaguje, łapiąc prezydenta USA za rękę i pokazując mu, że mają iść dalej w danym kierunku. Podobnie jak w przypadku wpadki z pomyleniem Zełenskiego i Putina, internauci od razu zaczęli komentować zachowanie Trumpa. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Zdezorientowany Trump przykuł uwagę internautów. Erdogan musiał mu pomóc".