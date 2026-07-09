Powrót na stronę główną

Zdezorientowany Trump przykuł uwagę internautów. Erdogan musiał mu pomóc

Donald Trump pojawił się na szczycie NATO w Ankarze. Uwagę internautów zwróciło nietypowe nagranie z udziałem amerykańskiego prezydenta.
Donald Trump w Turcji
Fot. REUTERS/Stoyan Nenov, Fox News

Donald Trump pojawił się w gronie przywódców państw przy okazji szczytu NATO w Ankarze między 7 a 8 lipca. Obecność amerykańskiego prezydenta, jak zawsze, wywołała niemałe poruszenie. Sieć obiegło nagranie, jak Trump jest witany na miejscu przez Recepa Tayyipa Erdogana. Zachowanie przedstawiciela USA zaskoczyło niektórych internautów.

Zobacz wideo Słodko-gorzki jubileusz 250-lecia USA. Komentarz w 8:10

Donald Trump w Ankarze. Jego zachowanie przy tureckim prezydencie wywołało poruszenie

Jak można zobaczyć na wyemitowanym przez Fox News nagraniu, tuż po wyjściu z samolotu na płycie lotniska Trump został powitany przez Erdogana. Dwóch prezydentów zaczęło dalej iść ramię w ramię w kierunku kamery oraz przygotowanych dla nich mikrofonów. Po chwili amerykański przywódca zatrzymuje się jednak i zaczyna spoglądać w bok. To właśnie wtedy widzimy, jak Erdogan reaguje, łapiąc Trumpa za rękę i pokazując mu, że mają iść dalej w danym kierunku. 

Internauci od razu zaczęli komentować zachowanie prezydenta USA. Pośród wpisów mogliśmy odnaleźć sugestie, iż Trump zmaga się z problemami zdrowotnymi. Część użytkowników żartowała również z polityka, pisząc, że nie poradziłby on sobie bez opiekuna.

Donald Trump chętnie wypowiadał się podczas szczytu w Turcji. Wspominał o TikToku

Uwagę internautów przykuły również zaskakujące wypowiedzi Trumpa podczas szczytu NATO. Wszystko przez fakt, iż amerykański prezydent postanowił odnieść się w jednym z wywiadów do swojej popularności na TikToku. - Wiecie, widziałem kilka osób, które krytykowały TikToka, TikTok jest taki zły, taki niebezpieczny, taki okropny, szerzą tam tyle plotek... A wczoraj pojawiły się nowe dane i wiecie, kto jest numerem jeden na TicTac? Ja jestem - mówił Trump, przekręcając w części wypowiedzi nazwę aplikacji. Polityk podkreślał również, że jego profil ma rzekomo posiadać większe zasięgi niż profil Taylor Swift. - Taylor Swift była na jedenastym miejscu. Ja jestem zdecydowanie pierwszy na TikToku - zaznaczał Trump.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/12 Ekstremalny quiz wiedzy o Unii Europejskiej - czas start!
Według oficjalnej wykładni dwanaście złotych gwiazd na fladze europejskiej symbolizuje:

12 ciekawostek o Unii Europejskiej. Po tym quizie zabłyśniesz wiedzą. Wynik poniżej 7/12 zawstydza
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji