Premierzy Anglii i Norwegii rozbili bank na szczycie NATO. Ich wymiana zdań podbija internet

Podczas szczytu NATO w Ankarze doszło do niecodziennej sceny, która szybko zyskała popularność w mediach społecznościowych. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz premier Norwegii Jonas Gahr Støre pojawili się na spotkaniu w koszulkach narodowych reprezentacji piłkarskich, nawiązując w ten sposób do zbliżającego się ćwierćfinału mistrzostw świata, w którym zmierzą się Anglia i Norwegia.
Sportowy akcent stał się okazją do przyjaznej wymiany uszczypliwości między szefami rządów. Jonas Gahr Støre przypomniał historyczne zwycięstwo Norwegii nad Anglią 2:1 w eliminacjach mistrzostw świata w 1981 roku. Wspomniał również słynny komentarz norweskiego sprawozdawcy Bjorge'a Lilleliena, skierowany do ówczesnej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher: "Margaret Thatcher, słyszysz mnie? Twoi chłopcy dostali niezłe lanie".
Na tę uwagę odpowiedział Keir Starmer, który odwołał się do jedynego mistrzowskiego tytułu zdobytego przez reprezentację Anglii. Zwrócił uwagę, że triumf z 1966 roku przypadł na okres rządów Partii Pracy. - To fakt, ale Anglia zdobyła mistrzostwo świata tylko za rządów Partii Pracy - w 1966 roku. Dlatego czas jest po naszej stronie - zaznaczył.
Nagranie z rozmowy obu premierów szybko obiegło internet i spotkało się z dużym zainteresowaniem internautów. Wielu z nich doceniło poczucie humoru polityków oraz sportową atmosferę towarzyszącą zbliżającemu się ćwierćfinałowi mundialu. "Kocham to", "Powodzenia dla obu drużyn" - czytamy pod wpisem.
W 2024 roku po zwycięstwie Partii Pracy w wyborach parlamentarnych Keir Starmer został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że w 2026 roku Keir Starmer zrezygnuje ze stanowiska premiera, co oznacza przeprowadzenie nowych wyborów. Wraz z objęciem przez niego urzędu większe zainteresowanie wzbudziła także jego żona, lady Victoria Starmer, która na co dzień unika rozgłosu i rzadko pojawia się w mediach.
Victoria Starmer ma polsko-żydowskie korzenie. Jej przodkowie wyemigrowali do Wielkiej Brytanii przed wybuchem II wojny światowej. Choć Keir Starmer deklaruje się jako ateista, w ich domu pielęgnowane są niektóre żydowskie tradycje, w tym wspólne kolacje szabatowe.
Żona brytyjskiego premiera ukończyła prawo i socjologię oraz rozwija karierę jako prawniczka. Keira Starmera poznała w latach 90. podczas współpracy zawodowej. Para pobrała się w 2007 roku i doczekała się dwójki dzieci. Obecnie Victoria Starmer pracuje w brytyjskiej publicznej służbie zdrowia (NHS).