Premierzy Anglii i Norwegii rozbili bank na szczycie NATO. Ich wymiana zdań podbija internet

Podczas szczytu NATO w Ankarze doszło do niecodziennej sceny, która szybko zyskała popularność w mediach społecznościowych. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz premier Norwegii Jonas Gahr Støre pojawili się na spotkaniu w koszulkach narodowych reprezentacji piłkarskich, nawiązując w ten sposób do zbliżającego się ćwierćfinału mistrzostw świata, w którym zmierzą się Anglia i Norwegia.

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Keir Starmer i Jonas Gahr Støre skradli show na szczycie NATO. Piłkarskie uszczypliwości niosą się po sieci

Sportowy akcent stał się okazją do przyjaznej wymiany uszczypliwości między szefami rządów. Jonas Gahr Støre przypomniał historyczne zwycięstwo Norwegii nad Anglią 2:1 w eliminacjach mistrzostw świata w 1981 roku. Wspomniał również słynny komentarz norweskiego sprawozdawcy Bjorge'a Lilleliena, skierowany do ówczesnej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher: "Margaret Thatcher, słyszysz mnie? Twoi chłopcy dostali niezłe lanie".

Na tę uwagę odpowiedział Keir Starmer, który odwołał się do jedynego mistrzowskiego tytułu zdobytego przez reprezentację Anglii. Zwrócił uwagę, że triumf z 1966 roku przypadł na okres rządów Partii Pracy. - To fakt, ale Anglia zdobyła mistrzostwo świata tylko za rządów Partii Pracy - w 1966 roku. Dlatego czas jest po naszej stronie - zaznaczył.

Nagranie z rozmowy obu premierów szybko obiegło internet i spotkało się z dużym zainteresowaniem internautów. Wielu z nich doceniło poczucie humoru polityków oraz sportową atmosferę towarzyszącą zbliżającemu się ćwierćfinałowi mundialu. "Kocham to", "Powodzenia dla obu drużyn" - czytamy pod wpisem.

Victoria Starmer ma polskie korzenie. Co wiadomo o żonie premiera Wielkiej Brytanii?

W 2024 roku po zwycięstwie Partii Pracy w wyborach parlamentarnych Keir Starmer został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że w 2026 roku Keir Starmer zrezygnuje ze stanowiska premiera, co oznacza przeprowadzenie nowych wyborów. Wraz z objęciem przez niego urzędu większe zainteresowanie wzbudziła także jego żona, lady Victoria Starmer, która na co dzień unika rozgłosu i rzadko pojawia się w mediach.

Victoria Starmer ma polsko-żydowskie korzenie. Jej przodkowie wyemigrowali do Wielkiej Brytanii przed wybuchem II wojny światowej. Choć Keir Starmer deklaruje się jako ateista, w ich domu pielęgnowane są niektóre żydowskie tradycje, w tym wspólne kolacje szabatowe.

Żona brytyjskiego premiera ukończyła prawo i socjologię oraz rozwija karierę jako prawniczka. Keira Starmera poznała w latach 90. podczas współpracy zawodowej. Para pobrała się w 2007 roku i doczekała się dwójki dzieci. Obecnie Victoria Starmer pracuje w brytyjskiej publicznej służbie zdrowia (NHS).