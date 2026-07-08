We wtorek 7 lipca rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Pośród przedstawicieli państw członkowskich znalazł się m.in. Emmanuel Macron, który przyleciał do Turcji z żoną Brigitte. Francuską parę prezydencką oficjalnie przywitał na miejscu prezydent Recep Tayyip Erdogan z małżonką Emine. Doszło wtedy do dość niezręcznej sytuacji.

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Emmanuel Macron z faux pas w Ankarze? Tak zachował się wobec żony Recepa Tayyipa Erdogana

Sieć prędko obiegło nagranie, na którym widzimy, jak Macronowie przybywają pod pałac prezydencki w Ankarze, serdecznie witając się z Erdoganami. W pierwszej kolejności francuski prezydent podchodzi do swojego tureckiego odpowiednika, podając rękę, podczas gdy pierwsze damy przytulają się obok. Chwilę później Brigitte Macron witana jest przez Erdogana, a Macron podchodzi do tureckiej pierwszej damy. To właśnie wtedy internauci zauważyli, że na nagraniu doszło do niezręcznej sytuacji.

Macron uśmiecha się do Emine Erdogan, łapiąc ją za dłoń i chcąc w nią pocałować. Francuski prezydent schyla się, lecz kobieta przytrzymuje jednak rękę i powstrzymuje polityka przed wykonaniem tego gestu. Zmieszany Macron wycofuje się i jedynie wciąż uśmiecha się do żony prezydenta. Zarówno francuscy, jak i tureccy przedstawiciele nie skomentowali dotychczas tego nagrania, które szeroko udostępniane jest w mediach społecznościowych.

Polscy reprezentanci również znaleźli się w Ankarze

Przypomnijmy, że z powodu szczytu NATO do Ankary udali się również prezydent Karol Nawrocki (z pierwszą damą Martą Nawrocką), wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jeszcze przed wylotem do Turcji podkreślono, iż celem spotkania sojuszników będzie pokazanie ich jedności. W gronie zebranych polityków prócz wspomnianego już Emmanuela Macrona znaleźli się także m.in. prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Więcej na temat szczytu w Turcji znajdziecie w artykule: "To może być przełomowy etap w historii NATO. Rozpoczyna się kluczowy szczyt w Ankarze".