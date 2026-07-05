Marcin Wrona od lat pracuje jego korespondent TVN24 w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji obchodów 250. rocznicy niepodległości tego kraju, 4 lipca, dziennikarz znalazł się w Waszyngtonie, gdzie administracja prezydenta Donalda Trumpa zorganizowała huczne wydarzenie. Wrona opisał jednak, co działo się tam za kulisami.

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Marcin Wrona nadaje z Waszyngtonu. To działo się na festynie z okazji święta

- Witamy państwa, siedząc na podłodze, w jednym z namiotów, który znajduje się w National Mall na festynie z okazji 250 lat Stanów Zjednoczonych. Dlaczego jesteśmy tu? Dlatego, że tu są wloty klimatyzacji - skomentował na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu Wrona, pokazując namiot, w którym się znajdował. Jak się okazało, warunki atmosferyczne mocno odbiły się na organizacji wydarzenia.

- Dzięki temu jesteśmy w stanie jakoś to wszystko przetrwać, bo tam na zewnątrz teraz temperatura odczuwalna to jest 37 stopni Celsjusza. Ma pójść jeszcze kilka stopni w górę, odczuwalna ma wzrosnąć do ponad 40. Dlatego też niektóre uroczystości są opóźnione - wyjaśnił dalej polski dziennikarz.

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