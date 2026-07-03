Donald Trump uważa, że kraje należące do NATO nie wnoszą wystarczającego wkładu w sojusz. "Stany Zjednoczone wydają na NATO zdecydowanie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj, aby je chronić" - komentował na platformie Truth Social Trump. Powołując się na dane z lat 2014-2025, użył jako przykładu nie tylko Francji czy Niemiec, ale również Polski. Marcin Wrona postanowił odpowiedzieć na zarzuty amerykańskiego prezydenta.

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Donald Trump krytykuje Polskę. Marcin Wrona odniósł się do jego słów w dosadny sposób

Marcin Wrona od lat jest korespondentem "Faktów" w Stanach Zjednoczonych. W mediach społecznościowych często komentuje zachowania i wypowiedzi Donalda Trumpa. Tym razem oburzyły go słowa na temat polskich wydatków na obronność. - Znowu emocje trochę wzięły u mnie górę, gdy czytałem wpis Donalda Trumpa dotyczący NATO i wydatków na obronność. Trump przedstawia liczby bezwzględne, a nie procent PKB i narzeka, że Stany Zjednoczone wydają dużo więcej niż wszyscy inni i podaje Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Polskę. Problem w tym, że w ubiegłym roku Stany Zjednoczone nie wydały biliona - 950 mld najwyżej, a w tym roku Polska wydaje na obronność 50 mld - wylicza dziennikarz.

Dziennikarz zauważa, że Polska jest mniejsza od USA. Wspomniał również o zbliżającym się szczycie NATO, który odbędzie się w Turcji w dniach 7-8 lipca. - Jesteśmy krajem dużo mniejszym niż USA - procentowo i tak wydajemy więcej niż Ameryka. Jesteśmy absolutnym liderem w NATO. Trochę to nie w porządku, że Donald Trump pokazuje w tym zestawieniu m.in. Polskę - kraj, który kupuje mnóstwo uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych. Zły to sygnał przed szczytem NATO, który już za parę dni odbędzie się w Turcji - komentuje Wrona.

Donald Trump wkleił swoje zdjęcie do okolicznościowych paszportów. Marcin Wrona nie miał dla niego litości

Z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych pojawi się limitowana, pamiątkowa edycja amerykańskiego paszportu. Co ciekawe, znajdziemy tam nie tylko wizerunek ojców założycieli USA, ale również portret Donalda Trumpa. Na pierwszych kartach paszportu umieszczono także absurdalne hasło: "Witamy, ale zachowujcie się porządnie!". Marcin Wrona postanowił odnieść się do tych rewelacji i zakpił ze sprawy. - Nie rozumiem, co Donald Trump miał na myśli. W swoich mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, jak mówi, nowego amerykańskiego paszportu z hasłem: 'Witajcie, ale dobrze się zachowujcie'. No, ale amerykański paszport jest wydawany obywatelom Ameryki. To kogo Donald Trump wita? Kto się ma dobrze zachowywać? Proszę o pomoc - stwierdził.