Doda od lat angażuje się w działania na rzecz poprawy losu zwierząt i regularnie zabiera głos w sprawach związanych z ich ochroną. Tym razem pokazała fanom, że nie zamierza zwalniać tempa nawet po zagranicznym wyjeździe. Na InstaStories poinformowała, że zaraz po przylocie z Hiszpanii ruszyła do Kancelarii Prezydenta, gdzie prowadzone są rozmowy dotyczące projektu ustawy, nad którym od dłuższego czasu pracuje razem z ekspertami i organizacjami prozwierzęcymi.

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Doda wróciła z Hiszpanii i od razu pojechała do Kancelarii Prezydenta. "To jest jakaś masakra"

Emocji nie brakowało. Doda wszystko opisała. "Dopiero co wylądowałam i biegiem - proszę bardzo, elegancko, do Kancelarii Prezydenta, przyspieszać to dopracowanie tej ustawy. To jest jakaś masakra, co tu się dzieje w tym kraju. Albo psy umierają na żywca, zamarzają. Albo są gotowane na żywca. I to za nasze pieniądze" - powiedziała poruszona.

Artystka podkreśliła, że wierzy w powodzenie prac nad nowymi przepisami i zaznaczyła, że projekt ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Jak przypomniała, nad ustawą pracowała jeszcze wspólnie z Łukaszem Litewką. W swoich relacjach zwróciła uwagę, że liczy na dalsze wsparcie ze strony Kancelarii Prezydenta. "Jadę do Kancelarii Prezydenta, na szczęście cały czas chcą wszystkim nam, zwierzolubom pomóc, konsekwentnie, w przepychaniu tej ustawy, która jest naprawdę świetna. Pamiętacie, mówiłam wam. Tej ustawy, nad którą pracowaliśmy jeszcze z Łukaszem jak żył. Na szczęście prezydent bardzo chciał nam pomóc w tej kwestii" - przekazała. Doda od miesięcy apeluje o zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony zwierząt i wielokrotnie angażowała się w akcje nagłaśniające przypadki zaniedbań oraz przemocy.

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W dalszej części relacji piosenkarka pokazała również, z kim spotkała się podczas wizyty. Obok niej pojawiła się biegła sądowa, dr Magdalena Szweda, od lat zajmująca się sprawami dotyczącymi zwierząt. Doda nie szczędziła jej słów uznania. "Pani pomogła zamknąć wiele patoschronisk. Takie najpopularniejsze to jest to w Sobolewie" - powiedziała. Następnie obie zwróciły uwagę na sytuację zwierząt przebywających w schronisku w Nowym Targu, podkreślając, że problem niewłaściwych warunków w takich miejscach nadal wymaga zdecydowanych działań.