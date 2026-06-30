Sprawa śmierci Łukasza Litewki nadal jest szczegółowo badana przez śledczych. Do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia na odcinku między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Poseł został śmiertelnie potrącony przez 57-letniego kierowcę. Teraz media obiegła informacja o ponownym przesłuchaniu sprawcy wypadku. Co ustalono?

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Nowe wieści ws. śmierci Łukasza Litewki. Kierowca podtrzymywał wcześniejsze zeznania

Pierwsze przesłuchanie 57-latka wzbudziło mnóstwo emocji. "Złożył dosyć obszerne wyjaśnienia, odniósł się do przebiegu tego zdarzenia. W ocenie prokuratora część z jego oświadczeń budzi wątpliwości. (...) Balansuje on pomiędzy utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, ewentualnie też całkowitą niepamięcią co do przebiegu tego zajścia. Wnioskujemy, iż te oświadczenia mogą stanowić wyłącznie linię obrony" - przekazał wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian.

Teraz w rozmowie z "Faktem" Kilian poinformował, że mężczyzna został ponownie przesłuchany. To, co mówił, nie różniło się od wcześniejszych zeznań. "Teraz podtrzymywał swoje wcześniejsze wypowiedzi" - mówił rzecznik. Jak czytamy, prokuratura wciąż czeka na ekspertyzę biegłych dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ma ona zostać sporządzona we wrześniu.

57-letni kierowca pod lupą służb. Śledztwo wciąż trwa

20 czerwca w mediach pojawiła się informacja, z której wynika, że śledczy badają przeszłość 57-letniego mężczyzny, który spowodował wypadek. "Konsekwentnie rekonstruujemy okoliczności związane z przeszłością podejrzanego, które mogłyby być przydatne w ocenie jego strony podmiotowej, całokształtu jego linii życiowej, wszystkiego, co pozwala zbadać jego nastawienie do czynu, który jest mu zarzucany" - przekazał "Faktowi" Bartosz Kilian.

Na początku miesiąca Kilian poinformował również, że udało się już przeanalizować zabezpieczony monitoring z trasy, po której poruszał się Litewka oraz 57-letni kierowca, jednak nie zauważono na nim niczego podejrzanego. "Nie ma takich ustaleń na podstawie tego dowodu, które zmieniałyby kierunek śledztwa lub wpływały na treść zarzutów" - wyjaśnił.