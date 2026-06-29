Kai Trump, córka Donalda Trumpa Jr. i Vanessy Haydon, zamieściła na YouTubie vlog nagrany podczas wizyty w Białym Domu. Materiał powstał tuż przed galą UFC Freedom 250 organizowaną z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Nastolatka oprowadziła widzów po prezydenckiej rezydencji, pokazując zarówno najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia, jak i mniej znane zakątki budynku.

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Kai Trump zdradziła sekret czerwonego przycisku w Gabinecie Owalnym. Wideo wywołało lawinę reakcji

Szczególną uwagę zwróciła na Gabinet Owalny, gdzie opowiedziała o zmianach wprowadzonych przez swojego dziadka. Jak wyjaśniła, Donald Trump postawił na charakterystyczne złote dodatki, a przy okazji zdradziła tajemnicę słynnego czerwonego przycisku stojącego na biurku prezydenta. - Ma guzik do Diet Coke. Jeśli wciśniesz ten czerwony guzik, to leci Diet Coke. To Gabinet Owalny! - powiedziała z uśmiechem.

W dalszej części nagrania Kai kontynuowała spacer po Białym Domu, pokazując kolejne sale i korytarze, podczas gdy personel przygotowywał się do uroczystej gali. Przyznała również, że doskonale zna to miejsce, ponieważ od wielu lat regularnie odwiedza prezydencką rezydencję. Film w krótkim czasie zdobył ogromną popularność i zaczął być szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Najwięcej emocji wzbudził jednak swobodny charakter nagrania oraz fakt, że nastolatka określiła Biały Dom mianem swojego domu.

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Pod materiałem szybko pojawiły się setki komentarzy. Część internautów uznała, że publikowanie podobnych filmów z tak ważnego obiektu jest nieodpowiedzialne. Nie zabrakło również głosów krytykujących samą rodzinę Trumpów. "Rodzina Trumpów wszystko, czego się dotknęła, zrobiła paskudne, a Biały Dom nie należy do Kai, tylko do wszystkich Amerykanów" - napisał jeden z komentujących. Inni również nie kryli obaw. "Nigdy nie widziałem wnętrza Białego Domu, więc dlaczego teraz mielibyśmy to zobaczyć? A co jeśli wysadzą ten budynek, bo ona pokazała wycieczkę?" - brzmiał jeden z wpisów. Pojawiło się także pytanie: "Po jaką ch*****ę pozwolili jej to zrobić?". Mimo fali krytyki vlog Kai Trump nadal zdobywa kolejne wyświetlenia i pozostaje jednym z najgłośniej komentowanych materiałów ostatnich dni. Co sądzicie?