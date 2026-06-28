Schreiber na prezydentkę Krakowa? Poległa na pytaniu o Kościół Mariacki

Marianna Schreiber chyba nie byłaby sobą, gdyby nie starała się zwrócić na siebie uwagi przy każdej możliwej okazji. Po odwołaniu z funkcji prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego fotel w ratuszu został pusty i wiele wskazuje na to, że Schreiber marzy się go zająć. Teraz pojawiła się nawet w Radiu Kraków i udzieliła wywiadu. Takich pytań zapewne się jednak nie spodziewała.

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Schreiber w Radiu Kraków. Prowadzący nie dał jej taryfy ulgowej

Marianna Schreiber pewnie przywykła do tego, że dziennikarze wypytują ją w wywiadach o byłego męża, Łukasza Schreibera, czy też późniejszych partnerów - Przemysława Czarneckiego i Piotra Korczarowskiego. Dziennikarz Radia Kraków Rafał Nowak-Bończa wykazał się jednak sprytem i zadał Schreiber pytania związane z historią miasta. Zgrzyt pojawił się już na początku rozmowy, ponieważ redaktor przedstawił swoją gościnię jako "celebrytkę, freakfighterkę, byłą żonę posła PiS Łukasza Schreibera i przyszłą kandydatkę na prezydenta Krakowa". Ta z kolei odparła, że wolałaby być przedstawiona jako "dziennikarka, aktywistka, patriotka, matka".

"Coś więcej ma pani wspólnego z Krakowem?". Schreiber zareagowała

To jednak nie koniec. Chwilę później prowadzący zauważył, że zapewne Schreiber, urodzona w Warszawie, niewiele wie na temat Krakowa. - Jak sądzę, to z Krakowem ma pani tyle wspólnego, że pewnie w podstawówce przyjechała pani na wycieczkę, Wawel, Kościół Mariacki zobaczyć, a może coś więcej ma pani wspólnego z Krakowem? - dopytywał redaktor Radia Kraków. - Oczywiście, z Krakowem mam tyle wspólnego, że bardzo chciałabym, aby po niespełna 30 latach postkomunistycznego środowiska, które tym miastem rządzi, wszedł tutaj ktoś nowy i faktycznie zadbał o to miasto - odrzekła Schreiber, sugerując, że to właśnie ona ma być tą świeżą krwią w krakowskim ratuszu.

Schreiber zapytana o ołtarz w Kościele Mariackim. Nie miała o tym bladego pojęcia

Kulminacją dość nietypowego wywiadu redaktora z celebrytką było pytanie o autora ołtarza w krakowskim Kościele Mariackim. Mowa tu o Ołtarzu Wita Stwosza, wyrzeźbionym w drugiej połowie XV wieku. - No właśnie, no to skoro już wspomniałem o tym Kościele Mariackim, to w tym Kościele Mariackim jest taki bardzo słynny ołtarz. Pani pamięta autora, kto go zrobił? - dopytywał Rafał Nowak-Bończa. - Nie, ale zapewne pan mi o tym powie - odbiła piłeczkę Schreiber. Myślicie, że to pytanie skompromitowało Mariannę Schreiber jako potencjalną kandydatkę na prezydentkę Krakowa? Dajcie znać w naszej sondzie pod artykułem.