Marcin Wrona od lat jest korespondentem "Faktów" TVN w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz jest znany nie tylko widzom stacji, ale także internautom. Jest bowiem bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie komentuje wydarzenia związane ze światową polityką. Tym razem na tapet wziął Donalda Trumpa i nietypowe amerykańskie paszporty, które polityk oferuje obywatelom USA.

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Marcin Wrona ironicznie skomentował wpis Donalda Trumpa

Donald Trump szykuje się do 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Polityk zaplanował huczny jubileusz, który - jak zauważają eksperci - może też wpłynąć na kampanię republikanów przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Z okazji rocznicy pojawi się także limitowana, pamiątkowa edycja amerykańskiego paszportu. Dokumenty mają trafić do obiegu w ramach akcji America250 już w lipcu. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że w paszporcie obok wizerunków ojców założycieli USA, widnieje też portret Donalda Trumpa. Na tym jednak nie koniec, bo na pierwszych kartach paszportu umieszczono absurdalne hasło. "Witamy, ale zachowujcie się porządnie!"

Donald Trump postanowił pochwalić się projektem dokumentu w mediach społecznościowych, podkreślając zawarte w nim hasło. Nie umknęło to Marcinowi Wronie, który nie miał litości dla polityka i ironicznie podkreślił absurd całej sytuacji.

Nie rozumiem, co Donald Trump miał na myśli. W swoich mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, jak mówi, nowego amerykańskiego paszportu z hasłem: 'Witajcie, ale dobrze się zachowujcie'. No, ale amerykański paszport jest wydawany obywatelom Ameryki. To kogo Donald Trump wita? Kto się ma dobrze zachowywać? Proszę o pomoc

- mówił na zamieszczonym na Instagramie nagraniu. Swój apel opatrzył też wymownym opisem: "POMOCY! Znowu nie rozumiem, co Donald Trump miał na myśli, pokazując nowy amerykański paszport" - czytamy.

Internauci komentują

Pod nagraniem Wrony pojawiło się wiele komentarzy. Internauci podobnie jak Wrona byli skonsternowani i nie szczędzili ironicznych uwag. "Chciałabym pomóc, ale jego nikt nie rozumie... nawet on sam". "Trump sam nie wie, o czym mówi", "A pan widzę, ze znowu próbuje go zrozumieć. Nie! Nie można" - czytamy. Niektórzy śmiali się, że być może Trump pomylił paszporty z wizami.