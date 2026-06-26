Aleksandra Leo to posłanka związana początkowo z ruchem Polska 2050. Na początku 2026 roku wraz z kilkunastoma innymi parlamentarzystami odeszła z ugrupowania, tworząc wraz z nimi klub parlamentarny Centrum, do którego należy obecnie. Polityczka jest aktywna w mediach społecznościowych, jednak wpisy dotyczące jej życia prywatnego nie pojawiają się na jej profilu zbyt często. Wieczorem 25 czerwca Aleksandra Leo postanowiła zrobić jednak wyjątek. W instagramowym wpisie pożegnała swoją babcię.

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Aleksandra Leo pożegnała swoją babcię. Zamieściła poruszający wpis

"Dziś zmarła moja ukochana Babcia" - napisała Aleksandra Leo w poście opublikowanym w czwartkowy wieczór. Do wpisu posłanka dołączyła czarno-białe zdjęcie, na którym widać ją oraz jej babcię. W komentarzach pojawiły się kondolencje od obserwujących, a także znajomych polityczki. "Wyrazy współczucia", "Tak mi przykro, proszę przyjąć najszczersze wyrazy współczucia", "Szczere kondolencje" - możemy przeczytać. Komentarz opublikowała również Hanna Lis. "Przytulam" - napisała dziennikarka pod wpisem Aleksandry Leo.

Aleksandra Leo wcześniej związana była m.in. z mediami

Aleksandra Leo z wykształcenia jest prawniczką - w 2005 roku ukończyła Uniwersytet Warszawski. Przez pewien czas związana była z mediami, pracowała m.in. w radiu RMF FM i w TVN. W 2010 roku pracowała przy organizacji kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, a następnie została zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP. Aleksandra Leo w Sejmie zasiada od 2023 roku. W wyborach parlamentarnych startowała wówczas z listy Trzeciej Drogi.

Aleksandra Leo na co dzień zwykle chroni swoje życie prywatne i rzadko dzieli się informacjami na temat swoich bliskich. Wiadomo, że posłanka jest mamą dwójki dzieci. Co jakiś czas na jej Instagramie można podejrzeć rodzinne kadry. Wynika z nich, że Aleksandra Leo jest fanką podróżowania, lubi aktywnie spędzać czas, a także odpoczywać w gronie rodziny. Z instagramowych zdjęć wynika również, że posłanka przepada za wyjazdami nad morze, a wraz z bliskimi jeździ także na nartach.