Monika Olejnik zabrała głos w sprawie wydarzeń, które w ostatnich dniach wywołały szeroką dyskusję zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Punktem zapalnym stała się nieobecność Wołodymyra Zełenskiego podczas konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, organizowanej w Gdańsku. W tym samym czasie media informowały również o napięciach związanych z wymianą odznaczeń pomiędzy przywódcami obu państw. Dziennikarka postanowiła skomentować sytuację w mediach społecznościowych. Opublikowała wpis, w którym zaapelowała o większą odpowiedzialność i skupienie się na przyszłości.

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Monika Olejnik zwróciła się do Zełenskiego i Nawrockiego. Padł mocny apel o porozumienie

W swoim stanowisku Olejnik przypomniała o ogromnym wsparciu, którego Polacy udzielili Ukraińcom po wybuchu wojny. Nie ukrywała, że decyzja ukraińskiego prezydenta dotycząca rezygnacji z udziału w wydarzeniu była dla niej rozczarowująca. "To Polki i Polacy pomagali pana rodakom. Tysiące wolontariuszy, otwieraliśmy domy, przytulaliśmy małe dzieci. Płakaliśmy, kiedy ginęli ludzie. Płaczemy nadal!" - napisała. "Są momenty, kiedy trzeba schować urażone ambicje i pokazać wielkość" - dodała nieco dalej. Słowa dziennikarki szybko zaczęły krążyć po sieci, wywołując liczne reakcje internautów.

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Monika Olejnik zwróciła się także do Karola Nawrockiego, podkreślając, że politycy powinni patrzeć przede wszystkim na przyszłość i długofalowe konsekwencje swoich działań. "Odpowiedzialne myślenie ponad podziałami o przyszłości to siła, ale też ważna sztuka, cechująca największych przywódców potrafiących analizować geopolitykę świata!" - zaznaczyła. Na zakończenie wystosowała jeszcze jeden apel. "Ukraińskie i polskie dzieci nie muszą płakać, mogą tańczyć! Świat nie musi płakać, może tańczyć! Nadzieja nie kończy się w Gdańsku - może zaczynać się w Gdańsku! Nigdy nie jest za późno!" - dodała. Zachęciła też do spotkania. "Znajdźcie, proszę nowy termin i spotkajcie się jak najszybciej z udziałem pierwszych dam" - skwitowała. Jej wpis błyskawicznie odbił się szerokim echem, a pod publikacją pojawiły się setki komentarzy. "Rozmowa zawsze może skończyć się dobrze. Ludzie, którzy się szanują, zawsze rozmawiają i rozwiązują problem", "Ważny apel" - czytamy. Co sądzicie?