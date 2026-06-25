23 czerwca media zaczęły rozpisywać się na temat nowego zakupu Andrzeja Dudy - Porsche Boxster 981. Jak się okazało, wraz z samochodem wartym od ok. 160 tys. zł do ok. 250 tys. zł były prezydent zdążył już udać się do warsztatu. Mechanicy z Krakowa, którzy obsłużyli polityka, zabrali teraz głos.

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Andrzej Duda z zaskoczenia odwiedził krakowski warsztat. "Wiele osób w ogóle go nie rozpoznało"

"Dziś nasz warsztat odwiedził naprawdę niesamowity klient. Mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudę. Nasz zespół zajął się jego samochodem Porsche Boxster 981, przeprowadzając kompleksowe polerowanie reflektorów" - poinformował zespół mechaników z Krakowa w mediach społecznościowych. Prowadzący warsztat zrobili sobie nawet selfie z politykiem, na którym w tle możemy zobaczyć jego nowy pojazd.

Fakt ten zainteresował media, które postanowiły skontaktować się ze wspominanym warsztatem. W rozmowie z Wirtualną Polską mechanicy wyjawili, że obecność byłego prezydenta bardzo ich zaskoczyła. - Samą jego wizytą u nas byliśmy zaskoczeni. Nie była planowana, pan prezydent znalazł nas gdzieś w social mediach - skomentowali specjaliści. Zdradzili też, jak Andrzej Duda miał się zachowywać. - Z drugiej jednak strony wiele osób w ogóle go nie rozpoznało i nie zwróciło na niego uwagi, bo siedział grzecznie jak każdy klient w kolejce - opowiedzieli dziennikarzom.

Ekspertka ds. PR mówi o zmianie wizerunku Andrzeja Dudy. Tak może na niego wpłynąć zakup Porsche

O komentarz ws. nowego zakupu byłego prezydenta zwróciliśmy się do ekspertki od PR, Marty Rodzik. Specjalistka oceniła w rozmowie z Plotkiem, iż ten ruch Andrzeja Dudy może wpłynąć na jego dotychczasowy wizerunek. Jak zasugerowała, część wyborców może mieć trudność z zaakceptowaniem lub zrozumieniem, że postawa i deklaracje publiczne polityka nie zawsze muszą być w pełni spójne z jego prywatnymi wyborami i stylem życia.

- Nie jest to spójne z dotychczasowym wizerunkiem polityka. Często politycy pokazują i budują inny wizerunek w życiu prywatnym - oceniła Rodzik. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Kto bogatemu zabroni? Andrzej Duda zaszalał i sprawił sobie drogie i sportowe auto. 'Dowód na elitarny styl życia'".