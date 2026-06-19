Nie od dziś wiadomo, że Donald Trump nie gryzie się w język podczas publicznych wypowiedzi. Często wdaje się w dyskusje z dziennikarzami, zwykle sięgając po nieprzystający jego pozycji język. Tym razem prezydent USA zaskoczył słowami o premierce Włoch, którą spotkał podczas szczytu G7. - Prawdopodobnie cieszy się, że z nią rozmawiałem. Nie musiałem z nią rozmawiać (...). Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie. Tak bardzo chciała mieć ze mną zdjęcie. Nie zrobiłbym tego, ale było mi jej żal - przekazał włoskiej telewizji La7 Trump. Giorgia Meloni już zareagowała na jego słowa. Cała sprawa jest zaskoczeniem dla Marcina Wrony. Korespondent "Faktów" w USA odniósł się do sprawy.

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Giorgia Meloni oburzona słowami Donalda Trumpa. Marcin Wrona twierdzi, że to "zaskakująca afera"

Giorgia Meloni do słów Trumpa odniosła się w mediach społecznościowych. "Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy" - przekazała. Później opublikowała w serwisie X krótkie nagranie. - Pewne rzeczy wymagają natychmiastowej odpowiedzi. Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu - komentowała polityczka.

Sprawę skomentował również Marcin Wrona - korespondent "Faktów" w Stanach Zjednoczonych. - Ależ to niesamowicie zaskakująca afera! Giorgia Meloni twierdzi, że Donald Trump całkowicie wymyślił sobie, że Meloni prosiła go o zdjęcie podczas szczytu G7. Trump mówi, że Meloni błagała go o zdjęcie, żal mu jej i w ogóle powinna się cieszyć, że z nim rozmawiała - mówił na filmiku, który pojawił się na Instagramie dziennikarza. - Meloni mówi o potężnym zaskoczeniu i o tym, że Donald Trump nie po raz pierwszy w ten sposób traktuje swoich sojuszników. Przedziwne to, zaskakujące to. Ciekawy jestem, jak ta sytuacja będzie się rozwijać - mówił Wrona.

Wicepremier Włoch wyraził wsparcie dla Giorgii Meloni. Odwołał swoją wizytę w USA

Włoski wicepremier Antonio Tajani również jest oburzony słowami Donalda Trumpa. Dał temu wyraz w serwisie X, gdzie zapowiedział również, iż odwołuje zaplanowaną za kilka dni wizytę w USA. "Poważne i obraźliwe słowa prezydenta Trumpa pod adresem premier Giorgii Meloni obrażają całe Włochy. Z tego powodu postanowiłem odwołać moją wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 21 i 22 czerwca" - przekazał.