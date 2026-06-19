Szymon Hołownia pojawił się ostatnio w Kanale Zero. Polityk w rozmowie wrócił do wydarzeń z ubiegłego roku i opowiedział o fali hejtu, z jaką musiał się wówczas mierzyć. Jak przyznał, intensywna krytyka i negatywne komentarze w internecie były dla niego trudnym doświadczeniem, które mocno wpływało na jego codzienne funkcjonowanie. W tym czasie mógł podobno liczyć na wsparcie... Karola Nawrockiego.

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Szymon Hołownia o Karolu Nawrockim. "Jestem mu za to wdzięczny"

- Zaczęło mnie to kosztować moje zdrowie. Zaczęło mnie to kosztować do tego stopnia, że musiałem podjąć leczenie - mówił Hołownia o fali hejtu. Polityk zdradził, że wspierali go m.in. koledzy z Polski 2050. - Kosiniak-Kamysz też, część kolegów z PSL. Ale po tej stronie, poza tym, była cisza. Czekało się choć na jedno słowo, które to zatrzyma, które sprawi, że to się nie będzie kręciło. To słowo nie padało - mówił o koalicji rządzącej.

O swoim wsparciu zapewnił również Karol Nawrocki. - Muszę powiedzieć też uczciwie, że wtedy pomógł mi też - pomagał mi, bo nie chcę powiedzieć "pomógł, bo rozwiązał mi problem" - ale tak po koleżeńsku bardzo wspierający - i autentycznie jestem mu za to wdzięczny - był prezydent Nawrocki. Widziałem, że on autentycznie był przejęty. Nie tylko, że "a, może ja bym zrobił koalicję z PiS-em". Tak po ludzku, po prostu. I ja mu to zapamiętam - wyznał.

Szymon Hołownia o Donaldzie Tusku. "Ma wiele różnych oblicz"

W tej samej rozmowie Robert Mazurek zadał Szymonowi Hołowni pytanie o Donalda Tuska. - Powtórzyłby pan słowa o Donaldzie Tusku, te z 2021 roku? "Odnoszę się do niego niezwykle życzliwie, z szacunkiem i sympatią. Na scenie politycznej rywalizujemy, ale na pewno nie jest moim wrogiem" - cytował Mazurek.

- Tak - odparł Hołownia. Następnie dziennikarz przytoczył wypowiedź polityka z 2026 roku. - Jego natura jest taka, że masz z nim kontakt do momentu, w którym jesteś potrzebny. A jak nie jesteś potrzebny, to tego kontaktu nie ma - mówił Mazurek. Hołownia zwrócił uwagę, że nie ma w tym żadnej sprzeczności. - Donald Tusk ma wiele różnych oblicz i na pewno nie jest moim wrogiem, ale na pewno też, powiedziałbym, nie nadużywa kontaktu w momencie, w którym nie jest mu to do niczego potrzebne - tłumaczył.