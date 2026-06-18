Mistrzostwa świata rozgrywane w USA, Meksyku i Kanadzie wzbudzają duże emocje również wśród polskich kibiców. Choć reprezentacji Polski zabrakło na turnieju, wielu fanów futbolu śledzi zmagania innych drużyn i wybiera swoich faworytów. Podczas spotkania z mieszkańcami Zamościa o swoje preferencje dotyczące mundialu został zapytany współprzewodniczący Konfederacji, Sławomir Mentzen.

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Sławomir Mentzen jasno o swoich sympatiach na mundialu. Wskazał, komu kibicuje

Polityk nie unikał odpowiedzi i wyjaśnił, według jakiego klucza wybiera reprezentacje, którym kibicuje podczas międzynarodowych turniejów. - Jeżeli chodzi o to, komu kibicuję, to ja tutaj nie będę oryginalny i tak jak chyba kiedyś powiedział Marian Piłka, jeżeli dobrze pamiętam, no należy w pierwszej kolejności kibicować Polakom - wyjaśnił. Ponieważ reprezentacja Polski nie wywalczyła awansu na mundial, polityk musiał wskazać inne drużyny, którym zamierza kibicować podczas turnieju.

Polaków nie ma, wtedy krajom katolickim, następnie chrześcijańskim i preferujemy prawosławnych nad protestantów, następnie monoteistom, a dopiero na samym końcu każdemu, byle nie Niemcom

- powiedział Mentzen.

Sławomir Mentzen skrytykował artystów. Grzegorz Małecki i Katarzyna Warnke nie pozostawili na nim suchej nitki

Sławomir Mentzen niedawno skrytykował rządowy projekt wsparcia dla artystów o najniższych dochodach. Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją przedstawicieli środowiska artystycznego. Grzegorz Małecki zarzucił politykowi populizm i celowe kierowanie krytyki w stronę aktorów zamiast autorów projektu ustawy. - Linczowanie znanych ludzi, piosenkarzy, celebrytów, aktorów to zawsze dla internetu są igrzyska. Mentzen po prostu zapalił znicz olimpijski i mieliśmy fascynujący festiwal bluzgów wymierzonych w środowiska twórcze - stwierdził.

Jeszcze ostrzej wypowiedziała się Katarzyna Warnke. Aktorka stwierdziła, że lider Konfederacji nie rozumie specyfiki pracy artystycznej ani procesu powstawania sztuki. Dodała również, że jego komentarze były krzywdzące i świadczyły o braku wiedzy na temat realiów funkcjonowania artystów. - Sławomir Mentzen kompletnie nie ma świadomości, na czym polega działalność artystyczna, nie ma wglądu w to, jak powstaje sztuka i czego ten proces wymaga. W tym sensie jest po prostu głupi i wypowiada się bardzo głupio. Tego typu słowa powinny być po prostu zawstydzające - oceniła aktorka.