18 czerwca podczas środowych obrad Sejmu doszło do niepokojącego incydentu. Posłanka Katarzyna Piekarska zasłabła na sali plenarnej, a pomocy natychmiast udzielili jej obecni na miejscu parlamentarzyści oraz funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej.

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Katarzyna Piekarska zasłabła podczas obrad. Dramatyczne chwile w Sejmie

Do zdarzenia doszło krótko przed godziną 13. Według relacji świadków panowały trudne warunki, a w sali miało być bardzo duszno. Katarzyna Piekarska prowadziła emocjonalną rozmowę z politykami Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie dyskusji intensywnie gestykulowała, po czym nagle straciła siły i zasłabła. Świadkowie zdarzenia od razu ruszyli z pomocą.

Katarzyna Piekarska podeszła do jednego z naszych posłów z pretensjami po głosowaniu, była rozemocjonowana. Stałem z boku i nie brałem udziału w tej sytuacji. Po tym, jak zasłabła, krzyczeliśmy o pomoc i staraliśmy się ocucić posłankę. Pomogła jej Katarzyna Sójka, która jest lekarzem

- mówił dla "Faktu" Kazimierz Smoliński, poseł PiS.

Mimo nieprzyjemnego zdarzenia Sejm kontynuował realizację zaplanowanego harmonogramu prac. W porządku obrad znalazły się między innymi projekty dotyczące zmian w Krajowej Sieci Onkologicznej, wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych oraz nowych rozwiązań dla środowiska artystycznego, obejmujących wsparcie w opłacaniu składek ZUS.

Katarzyna Piekarska czeka na wyniki badań. Wykryto u niej guz na tarczycy

W kwietniu Katarzyna Piekarska poinformowała, że ponownie mierzy się z problemami zdrowotnymi. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, która w ubiegłym roku przeszła mastektomię po nawrocie nowotworu piersi, poinformowała, że lekarze wykryli u niej guz na tarczycy. - Czekam na wyniki biopsji, czy to rak złośliwy czy nie. Mam guz na tarczycy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W ciągu kilku dni będę miała wyniki - poinformowała posłanka KO w rozmowie z "Super Expressem".

Po ubiegłorocznej operacji polityczka podkreślała, że przed nią jeszcze długa droga do pełnego powrotu do zdrowia. - Przede mną jeszcze długi czas do pełnego zdrowia. I po zbadaniu guza decyzja co do dalszego leczenia - wyznała Piekarska.