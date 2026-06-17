Anna Paluch od lat 90. XX wieku zajmuje mieszkanie komunalne w centrum Krościenka nad Dunajcem. Jak ustalił Onet, lokal ten ma 38,3 metrów kwadratowych, a w kolejce po takie mieszkanie są trzy rodziny. Według ustaleń serwisu z 2023 roku, posłanka PiS płaciła miesięcznie 116,43 zł - czyli 3,04 zł za metr kwadratowy. Jak polityczka stwierdziła w najnowszej rozmowie z Radiem Kraków, nie wyprowadza się ze względu na to, że cały czas buduje dom, a sama ma zarabiać średnią krajową, co uważa za "skromne".

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Posłanka PiS nie chce opuścić mieszkania komunalnego. Powodem budowa domu

Temat mieszkania komunalnego, w którym zamieszkuje Anna Paluch, powraca w mediach. W wywiadzie dla Radia Kraków posłanka PiS przyznała, że zajmuje mieszkanie komunalne, gdyż buduje dom. - Jeszcze nie skończyłam domu, który buduję. Zarabiamy średnią krajową. (...) My zarabiamy skromnie - komentowała. Dziennikarka zwróciła wówczas uwagę, że to "ponad dwieście tysięcy złotych rocznie", dodając, iż nie jest to skromne wynagrodzenie. - To wynagrodzenie brutto - odparła na to Paluch. Dziennikarze w 2022 roku ustalili, że Paluch zarabiała około 25 tys. zł miesięcznie. Polityczka stwierdziła w rozmowie, że odstąpi lokal po wybudowaniu domu, podkreślając, jak droga jest to inwestycja. - Kto budował dom, wie, jakie to jest drogie przedsięwzięcie - uznała.

Posłanka PiS tłumaczy się ze sprawy. Mówi o sytuacji mieszkaniowej w gminie Krościenko

W tym samym wywiadzie Paluch odniosła się również do tego, iż na jej mieszkanie czekają ubożsi mieszkańcy gminy. - Gmina Krościenko wszystkie lokale, które miały uregulowany stan prawny, sprzedała ponad dziesięć lat temu. Wszystkie lokale komunalne zostały sprzedane dotychczasowym najemcom. Ponieważ dom, w którym się znajduje, nie ma uregulowanego statusu prawnego i żaden wójt się nie wysilił do tej pory, żeby ten stan prawny uregulować, nie mogą go sprzedać. Gdyby mogli to sprzedać, dawno by to było sprzedane - oceniła posłanka. - Ja i sąsiedzi mieszkamy, jak mieszkamy. To jest jedyny budynek komunalny w Krościenku. To, że się wójtowi nie chciało uregulować stanu prawnego, trudno. Dlatego się wzięłam za budowę domu - wyjaśniała w rozmowie z Radiem Kraków Anna Paluch.