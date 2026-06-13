Marta Nawrocka wzięła udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin, który odbywa się w Skępem. W wydarzeniu uczestniczy około tysiąca osób z różnych części Polski. Program obejmuje spotkania, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne, a jego celem jest integracja i wsparcie rodzin wielodzietnych.

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Marta Nawrocka na zjeździe rodzin. Jej słowa do dziewczynki niosą się po sieci

Podczas swojego wystąpienia pierwsza dama podzieliła się refleksjami na temat rodzicielstwa, podkreślając, że sama doskonale zna wyzwania związane z wychowywaniem dzieci. - Sama jestem mamą trójki wspaniałych dzieci i wiem, że rodzicielska codzienność to często wyższa matematyka. To mnożenie radości, dzielenie trudów, czasem dodawanie obowiązków. To momenty, w których tylko mama albo tylko tata mogą pomóc znaleźć najlepsze rozwiązanie, a wynik zawsze musi wyjść na plus. Ale przede wszystkim - to szczęście do potęgi entej - powiedziała.

W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie z wydarzenia. Widać na nim, jak Marta Nawrocka rozmawia z uczestnikami zjazdu i chętnie pozuje do wspólnych zdjęć. Szczególną uwagę internautów zwrócił moment, w którym pierwsza dama przytula jedną z dziewczynek obecnych na spotkaniu. Podczas krótkiej rozmowy wspomniała również o swojej córce Kasi.

Ale fajnie było cię poznać, może za rok się zobaczymy. Wezmę swoją córkę i będziecie razem latały, co? Trzymaj się, papa!

- zwróciła się do dziewczynki.

Polacy ocenili Martę Nawrocką. Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Działalność Marty Nawrockiej niedawno została oceniona przez Polki i Polaków w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Badani odpowiedzieli na pytanie dotyczące dotychczasowej postawy Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy. Wyniki pokazują, że większość respondentów ocenia ją pozytywnie. Łącznie 50,5 proc. ankietowanych wyraziło dobrą opinię na jej temat. W tej grupie 22,7 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 27,8 proc. "raczej pozytywnie".

Negatywnie działalność pierwszej damy oceniło 31 proc. respondentów, w tym 11,8 proc. "zdecydowanie negatywnie". Z kolei 18,5 proc. badanych nie miało jednoznacznego zdania i wybrało odpowiedzi "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".