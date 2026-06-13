Marta Nawrocka wzięła udział w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin, który odbywa się w Skępem. W wydarzeniu uczestniczy około tysiąca osób z różnych części Polski. Program obejmuje spotkania, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne, a jego celem jest integracja i wsparcie rodzin wielodzietnych.
Podczas swojego wystąpienia pierwsza dama podzieliła się refleksjami na temat rodzicielstwa, podkreślając, że sama doskonale zna wyzwania związane z wychowywaniem dzieci. - Sama jestem mamą trójki wspaniałych dzieci i wiem, że rodzicielska codzienność to często wyższa matematyka. To mnożenie radości, dzielenie trudów, czasem dodawanie obowiązków. To momenty, w których tylko mama albo tylko tata mogą pomóc znaleźć najlepsze rozwiązanie, a wynik zawsze musi wyjść na plus. Ale przede wszystkim - to szczęście do potęgi entej - powiedziała.
W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie z wydarzenia. Widać na nim, jak Marta Nawrocka rozmawia z uczestnikami zjazdu i chętnie pozuje do wspólnych zdjęć. Szczególną uwagę internautów zwrócił moment, w którym pierwsza dama przytula jedną z dziewczynek obecnych na spotkaniu. Podczas krótkiej rozmowy wspomniała również o swojej córce Kasi.
Ale fajnie było cię poznać, może za rok się zobaczymy. Wezmę swoją córkę i będziecie razem latały, co? Trzymaj się, papa!
- zwróciła się do dziewczynki.
Działalność Marty Nawrockiej niedawno została oceniona przez Polki i Polaków w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Badani odpowiedzieli na pytanie dotyczące dotychczasowej postawy Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy. Wyniki pokazują, że większość respondentów ocenia ją pozytywnie. Łącznie 50,5 proc. ankietowanych wyraziło dobrą opinię na jej temat. W tej grupie 22,7 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 27,8 proc. "raczej pozytywnie".
Negatywnie działalność pierwszej damy oceniło 31 proc. respondentów, w tym 11,8 proc. "zdecydowanie negatywnie". Z kolei 18,5 proc. badanych nie miało jednoznacznego zdania i wybrało odpowiedzi "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".