Popek szykuje się na spotkanie z Trumpem? Zaskoczyła nowym nagraniem

Anna Popek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych prawicowych prezenterek telewizyjnych, która od lat wzbudza zainteresowanie i kontrowersje nie tylko swoją pracą, ale także aktywnością w mediach społecznościowych. Dziennikarka często dzieli się z fanami osobistymi przemyśleniami i chętnie publikuje wpisy, które wywołują dyskusje. Tym razem również udało jej się zaskoczyć obserwatorów. Na Instagramie zamieściła nagranie z pola golfowego i niespodziewanie wspomniała o Donaldzie Trumpie. Jej słowa szybko przyciągnęły uwagę.

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Anna Popek połączyła golfa z Trumpem. Internauci ruszyli do komentowania

Na swoim instagramowym profilu Anna Popek opublikowała nowe nagranie z pola golfowego. Dziennikarka pokazała, jak ćwiczy na greenie, a uwagę internautów przykuł przede wszystkim opis, który dołączyła do filmiku. "Jeśli mam się spotkać z Donaldem Trumpem, to muszę się przygotować, prawda?" - napisała Popek pod nagraniem. Zaznaczmy, że dziennikarka ma już za sobą medialne doświadczenia związane z Donaldem Trumpem. W 2025 roku, jeszcze jako dziennikarka TV Republika, relacjonowała z USA uroczystości związane z zaprzysiężeniem Trumpa na prezydenta. Dzięki temu miała okazję śledzić jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych tamtego roku z bliska.

Dziennikarka postawiła na stylizację inspirowaną klasycznym golfowym dress code'em. Dziennikarka miała na sobie białą, rozkloszowaną spódniczkę mini, którą zestawiła z krótkim, wzorzystym polo w czarno-białe geometryczne printy. Całość uzupełniła białym daszkiem, dużymi okularami przeciwsłonecznymi oraz sportowymi butami golfowymi. W dłoni trzymała kij golfowy, podkreślając sportowy charakter stylizacji. Sportowa kreacja Popek zebrała sporo komplementów. "Aniu, jesteś prześliczna", "Przepiękna", "Tak trzymać" - czytamy na Instagramie.

Anna Popek otworzyła się na temat pracy i zarobków w TVP. Realia szokują

Niedawno Anna Popek wróciła wspomnieniami do czasów swojej pracy w TVP i opowiedziała "Faktowi" o zarobkach, które otrzymywała jako prezenterka. Jak przyznała, choć jej wynagrodzenie pozwalało na komfortowe życie, było dalekie od kwot, które często przypisuje się gwiazdom telewizji. Dziennikarka była szczególnie zaskoczona, gdy po latach dowiedziała się, że niektórzy pracownicy produkcji zarabiali znacznie więcej od niej.