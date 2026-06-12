Dominika Chorosińska od 2019 roku zasiada w polskim Sejmie. Wcześniej skupiała się na karierze w branży filmowej - mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "M jak miłość" czy w "Barwach Szczęścia". Zdecydowała się jednak zrezygnować z aktorstwa na rzecz polityki. Posłanka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości została przyłapana w sejmowym budynku przez dziennikarza TVN24. Radomir Wit podszedł do Chorosińskiej, by przeprowadzić z nią rozmowę. Polityczka miała akurat telefon przy uchu. Szybko się okazało, że tak naprawdę z nikim nie rozmawiała.

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Dominika Chorosińska chciała uniknąć dziennikarza. Zaliczyła jednak wpadkę

Kamery TVN24 zarejestrowały, jak Dominika Chorosińska kieruje się w stronę, gdzie stoi Radomir Wit. Widzimy, jak trzyma przy uchu telefon. Dziennikarz postanowił zwrócić na to uwagę. - Przepraszam, telefon pani dzwoni - zwrócił się do posłanki. - No właśnie... - stwierdziła nieco zmieszana Chorosińska. - A, to pani udawała, że rozmawia? - zapytał Wit. W tym momencie polityczka zaczęła się tłumaczyć. - Nie, właśnie chciałam się dodzwonić, próbowałam się dodzwonić - wyjaśniła. - No nie, dzwoni pani teraz. Ja do pani dzwonię prawdę powiedziawszy, bo chciałem sprawdzić, czy pani udaje czy nie. Chciałem porozmawiać - przyznał dziennikarz TVN24. Posłanka nie była jednak skora do rozmowy i szybko się oddaliła.

Nagranie z Dominiką Chorosińską podbiło sieć. Internauci nie kryją rozbawienia

Filmik z wpadką posłanki PiS opublikowano w mediach społecznościowych programu "Szkło kontaktowe". Nagranie szybko zyskało popularność, a internauci byli dla Chorosińskiej bezlitośni, nie kryjąc zażenowania jej zachowanie. "Ale ściemnia ta pani, wstyd", "Jaka aktorka, taka posłanka", "Oj, widać, jak nie lubi pytań od redaktora i udaje, że rozmawia przez telefon", "Ale wpadka! Masakra" - pisali z niezadowoleniem. Doceniali również dociekliwość dziennikarza. "Brawo panie Radomirze! Świetnie to pan rozegrał!", "Pięknie Radomir pozamiatał", "Brawo panie redaktorze", "Pan jest bezkompromisowy" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.