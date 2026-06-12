Już niedługo, gdyż w niedzielę 14 czerwca, za oceanem odbędzie się wielkie świętowanie. Obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych połączone będą z Dniem Flagi oraz celebracją 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Z tej okazji w ogrodach Białego Domu zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki federacji UFC - zaplanowano siedem pojedynków. Na imprezę zaproszony został Karol Nawrocki. Polski prezydent nie pojedzie tam z pustym rękoma. Wiadomo, co wręczy Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym.

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Karol Nawrocki pojawi się na urodzinach Donalda Trumpa. To planuje mu podarować

Karol Nawrocki został zaproszony na uroczystości, które odbędą się 14 czerwca w USA. - Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych - przekazał Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Wiadomo, że prezydenci porozmawiają "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej". Jak wynika z nieoficjalnych informacji przekazanych przez "Super Express", Karol Nawrocki ma wręczyć Trumpowi złote spinki do mankietów z onyksem, które wykonane zostały na zamówienie w Gdańsku. Kamień zawarty w prezencie ma neutralizować negatywną energię, a także rzekomo wpływa na redukcję stresu. Przydacz zapowiadał jednak, że Trump otrzyma od Nawrockie prezenty - "jeden bardziej osobisty, drugi o charakterze państwowym".

Radosław Sikorski zakpił z wizyty Karola Nawrockiego w USA. Dostał odpowiedź

Zagraniczny wyjazd polskiego prezydenta przykuł uwagę nie tylko mediów, ale i polityków. Radosław Sikorski zareagował na doniesienia w serwisie X. Marcin Wrona poinformował tam o wizycie Nawrockiego i jego udziale we wspomnianej gali mieszanych sztuk walki. "Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału" - zażartował Sikorski. Te słowa spotkały się z reakcją Marcina Przydacza. "Przywieźć panu coś z Waszyngtonu?" - napisał w odpowiedzi. O wizytę Karola Nawrockiego w USA został zapytany również premier. Czego się spodziewa? - Niczego - powiedział dziennikarzom w Sejmie Donald Tusk.