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Nowe zdjęcia Agaty Dudy to rzadkość. Taką fryzurę nosi obecnie

Od zakończenia prezydentury Andrzeja Dudy jego żona bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Tym razem Agata Duda zrobiła wyjątek i towarzyszyła mężowi podczas oficjalnego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.
Agata Duda
Agata Duda, Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Agata Duda zapisała się w polskiej historii jako jedna z najbardziej skrytych pierwszych dam, przez wielu Polaków nazywana wręcz "milczącą". Nie było więc dużym zaskoczeniem, że zniknęła z życia publicznego w momencie, gdy zakończyła się kadencja jej męża. Teraz media obiegły jednak nowe zdjęcia Agaty Dudy. 3 czerwca były prezydent i jego żona byli gośćmi honorowymi podczas uroczystości zorganizowanej przez  Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową w Stanach Zjednoczonych.

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Tak dziś wygląda Agata Duda. Do mediów trafiły jej nowe zdjęcia

Agata i Andrzej Dudowie zawitali do New Jersey, gdzie studenci ze Stanów Zjednoczonych otrzymali stypendia wręczane przez PSFC. Były prezydent, ubrany w klasyczny, ciemnoszary garnitur, podczas wydarzenia wygłosił przemówienie do studentów. Agata Duda z kolei postawiła na jasną garsonkę z guzikami i ołówkową spódnicę do połowy łydki w tym samym odcieniu. Całość dopełniły beżowe buty na wysokim obcasie.

Uwagę zwraca też fryzura Agaty Dudy. Jak wiadomo, przez lata kadencji jej męża była pierwsza dama eksperymentowała nieco z wizerunkiem, a jej wybory nie zawsze były dobrze przyjmowane przez stylistów. Teraz widać, że Duda zrezygnowała z długości i postawiła na gładką, krótką fryzurę z przedziałkiem na boku. Była pierwsza dama pozostała jednak wierna temu samemu odcieniowi jasnego blondu.

Czym obecnie zajmuje się Agata Duda?

Agata Duda ukończyła filologię germańską, a przez wiele lat pracowała w liceum jako nauczycielka języka niemieckiego. Z tej pracy zrezygnowała jednak, gdy jej mąż objął urząd prezydenta. Po zakończeniu prezydentury Andrzeja Dudy pojawiła się lawina spekulacji na temat tego, czy jego żona powróci do szkoły lub czy zajmie się inną pracą. Na początku 2026 roku były prezydent wyjawił jednak, że Agata Duda potrzebowała nieco odpoczynku. - Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór - powedział w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego". - Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć - dodał Andrzej Duda.

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