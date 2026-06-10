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Majątek Beaty Szydło bez tajemnic. Wysokość emerytury zaskakuje

Beata Szydło opublikowała oświadczenie majątkowe za 2025 rok. Była premier otrzymuje nie tylko świadczenie emerytalne, ale też niemałe zarobki z Parlamentu Europejskiego.
Beata Szydło
Beata Szydło, Fot. Maciej Wasilewski / Agencja Wyborcza.pl

Zgodnie z polskimi przepisami m.in. posłowie, senatorowie czy ministrowie są zobowiązani do przedstawiania oświadczeń o posiadanych majątkach. Dane te są dostępne na oficjalnej stronie rządowej. Oświadczenie majątkowe opublikowała także Beata Szydło, a z deklaracji byłej premier możemy dowiedzieć się, że w 2025 roku na jej konto wpłynęło ponad 82 tys. zł emerytury. W przeliczeniu daje to świadczenie o wysokości ok. 6,8 tys. zł miesięcznie, czyli nieco więcej niż w 2024 roku.

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Oświadczenie majątkowe Beaty Szydło. Nie tylko emerytura robi wrażenie

W dokumencie Beata Szydło nie wymieniła jednak wyłącznie emerytury. Z oświadczenia majątkowego polityczki wynika, że znacznym źródłem jej dochodów jest działalność w Parlamencie Europejskim. Jak czytamy, podstawa opodatkowania dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2025 roku wyniosła 132,6 tys. euro. Oprócz tego w dokumencie możemy znaleźć informację o 33,8 tys. zł, 156,3 tys. euro i 1,6 tys. dol. zgromadzonych na koncie oszczędności Szydło.

W oświadczeniu wskazano także, że Beata Szydło jest współwłaścicielką domu o powierzchni 246 tys. m kw, którego wartość wyceniono na 400 tys. zł. W dokumencie znalazła się również informacja o gospodarstwie rolnym z budynkiem mieszkalnym, garażem i budynkiem gospodarczym wycenionymi łacznie na 300 tys. zł (stanowią współwłasność małżeńską). Ponadto Szydło wymieniła samochody Audi Q3 z 2021 roku o wartości 180 tys. zł i SsangYong Korando, którego koszt oszacowano na 25 tys. zł.

oświadczenie SzydłoOtwórz galerię

Co zmieniło się w oświadczeniu majątkowym Beaty Szydło?

Majątek Beaty Szydło nie zmienił się diametralnie w ciągu ostatniego roku. W dokumencie za 2024 rok polityczka wskazała oszczędności w wysokości 26,9 tys. zł i 196,8 tys. euro. Zwiększyła się za to jej emerytura. W oświadczeniu majątkowym za 2024 roku wskazała kwotę w wysokości 77 tys. zł, czyli w przeliczeniu ok. 6,4 tys. zł miesięcznie. Szydło może obecnie liczyć także na większe dochody z pracy w Parlamencie Europejskim. Podstawa opodatkowania dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2024 roku wyniosła 127 tys. zł.

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