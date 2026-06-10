Lech Wałęsa od lat aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Za ich pośrednictwem nie tylko komentuje bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, ale także dzieli się z obserwatorami momentami ze swojego życia prywatnego. Tym razem były prezydent postanowił pokazać kulisy pobytu w Lądku-Zdroju.

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Lech Wałęsa odpoczywa w uzdrowisku. Pokazał zdjęcia z rehabilitacji i relaksu w wannie

82-latek regularnie korzysta z pobytów w uzdrowiskach, a jednym z jego ulubionych miejsc pozostaje Lądek-Zdrój. Podczas obecnej wizyty zatrzymał się w obiektach Zdrój Wojciech oraz Trojan, gdzie każdego dnia korzysta z szeregu zabiegów wspierających zdrowie, regenerację organizmu i poprawę samopoczucia.

Wśród aktywności, którym oddaje się podczas kuracji, znajdują się m.in. pływanie w basenie, relaks w jacuzzi, masaże wodne, hydromasaże nóg, kąpiele perełkowe oraz zabiegi wykonywane na łóżku wodnym. Nie brakuje również spacerów po okolicy, podczas których może podziwiać malownicze krajobrazy Dolnego Śląska i korzystać z uroków uzdrowiskowej miejscowości.

Wałęsa zamieścił w mediach społecznościowych liczne fotografie dokumentujące pobyt. Na zdjęciach można zobaczyć zarówno momenty rehabilitacji, jak i chwile odpoczynku. Szczególną uwagę internautów zwróciły kadry wykonane podczas kąpieli oraz korzystania z jacuzzi. Były prezydent pokazał także, jak wygląda jego codzienna kuracja i regeneracja w uzdrowisku. Zdjęcia obaczycie je w naszej galerii:

Lech Wałęsa odpoczywa w uzdrowisku. Pokazał zdjęcia z rehabilitacji i relaksu w wannie Otwórz galerię

Lech Wałęsa zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Mimo choroby wciąż pozostaje aktywny

Od wielu lat Lech Wałęsa zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zmaga się cukrzycą typu 2, która doprowadziła m.in. do komplikacji związanych ze stopą cukrzycową. Ponadto ma schorzenia kardiologiczne i wszczepiony rozrusznik serca. W 2025 roku poinformował, że przeszedł operację usunięcia nowotworu pęcherza moczowego. Mimo licznych dolegliwości były prezydent pozostaje bardzo aktywny. Nadal podróżuje po Polsce i za granicę, bierze udział w wydarzeniach publicznych oraz spotyka się z sympatykami. CZYTAJ TEŻ: Wałęsowie są 56 lat po ślubie. Tak Lech zareagował na pytanie, czy wciąż się kochają.