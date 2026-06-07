Podczas obszernego wywiadu nagranego w Wisconsin i wyemitowanego w niedzielnym programie NBC News "Meet the Press" Donald Trump ponownie przekonywał, że wybory prezydenckie w 2020 roku zostały sfałszowane. Stwierdził również, że "to dzieje się ponownie właśnie teraz" w Kalifornii. Po chwili wdał się w burzliwą dyskusję z prowadzącą rozmowę. Na zakończenie zdjął przypięty do marynarki mikrofon i rzucił go na ziemię.

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Zdenerwowany Trump nie zostawia suchej nitki na dziennikarce. O co poszło?

W wywiadzie Trump zwrócił uwagę na powolny proces liczenia głosów w Kalifornii. - Minęły już cztery dni, a oni nawet nie są blisko podania wyników - powiedział. - Wiecie, dlaczego tak robią? Bo oszukują w wyborach - dodał. Gdy prowadząca zapytała, czy ma jakieś dowody na to, że wybory są "ustawione", odpowiedział w dosyć zaskakujący sposób. - Wystarczy, że patrzę. Czy uważasz, że to normalne, że przeprowadza się wybory, a pięć dni później nadal nie wiadomo, kto wygrał? - grzmiał.

W dalszej części Trump oskarżył kalifornijskich urzędników czuwających nad wyborami o nieuczciwość, rozszerzając swoje zarzuty także na media i samą prowadzącą. - Oni są skorumpowani, tak samo jak ty - stwierdził Trump. - Nie jestem skorumpowana - próbowała bronić się dziennikarka. - Albo jesteś skorumpowana, albo głupia. Dajesz się wciągać w te bzdury. Wiesz, że te wybory są ustawione. Twoja stacja też o tym wie. Wasze wybory są skorumpowane, ty jesteś skorumpowana i "Meet the Press" jest skorumpowane. Tak samo jak ABC, CBS i CNN. Przepraszam, ale zakończmy już. Mam dość. Dziękuję, kochanie. Miłego dnia - powiedział Trump, po czym odpiął mikrofon i rzucił go na ziemię. Następnie dodał, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą wielkie, jeśli będą miały nieuczciwe media i zakończył rozmowę.

Donald Trump już wcześniej wdawał się w takie dyskusje z dziennikarkami

To nie pierwszy raz, gdy Trumpowi puszczają nerwy podczas rozmowy z prasą, zwłaszcza, gdy dziennikarze zadają mu niewygodne pytania. W maju zagraniczne media rozpisały się o starciu prezydenta USA z dziennikarką Akaylą Gardner. Trump nazwał ją głupią, gdy ta zauważyła, że koszty projektu sali balowej w Białym Domu wzrosły dwukrotnie. Polityk zaznaczył, że podwoił powierzchnię sali, ale nadal mieści się ona "w budżecie". - Podwoiłem jej rozmiar, głupi człowieku - powiedział prezydent. - Nie jesteś mądrą osobą - dodał po chwili.