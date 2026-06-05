Donald Trump ma za sobą liczne starcia z dziennikarzami. Polityk rzadko decyduje się na powściągliwość i często uderza w nich personalnie. Nie inaczej było przy okazji dyskusji z prezenterką związaną z CNN - Kaitlan Collins. Dziennikarka 3 czerwca zapytała bowiem prezydenta USA o fundusz rekompensacyjny dla sojuszników Trumpa, który wyceniono na 1,7 mld dolarów. Polityk postanowił ostro odpowiedzieć.

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Donald Trump nie mógł się powstrzymać. To powiedział w starciu z dziennikarką

Kaitlan Collins w trakcie rozmowy z Donaldem Trumpem dopytywała go, czy prace nad funduszem dla osób, które były ofiarami rzekomego niesprawiedliwego traktowania przez poprzednią administrację, rzeczywiście się zakończyły. O sprawie dzień wcześniej wypowiadał się pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche. Przyznał na posiedzeniu komisji budżetowej Izby Reprezentantów, że to koniec - nie planuje się już prowadzenia projektu.

Trump stwierdził, że musi skonsultować sprawę ze swoimi prawnikami. Następnie określił fundusz jako "wspaniałą rzecz". Polityk kontynuował i uderzył zarówno w dziennikarkę, jak i media. Uznał, że "bardzo skrzywdziły naszych ludzi". Gdy Collins chciała się odnieść do jego zarzutów, prezydent USA od razu jej przerwał i powiedział bezpardonowo: "poczekaj chwilę, bądź cicho". - Kiedyś była konserwatystką z Alabamy, wyobrażacie sobie? - komentował polityk, na co dziennikarka skwitowała, że "wciąż jest z Alabamy". Collins chciała ponownie wtrącić się w wypowiedź, usłyszała w odpowiedzi: "daj mi dokończyć". Trump cały czas uderzał w amerykańskie media. - Powinnaś się wstydzić - grzmiał, mówiąc do dziennikarki.

Filmik ze starcia dziennikarki z Donaldem Trumpem trafił do sieci. Internauci byli jednogłośni

Nagranie, na którym Trump starł się z Collins, trafiło na instagramowy profil dziennikarki. Szybko stało się przedmiotem dyskusji. Internauci stanęli murem za reporterką CNN. "Dobra robota, że utrzymałaś powagę na twarzy", "Jesteś promykiem światła w tych bardzo mrocznych czasach", "Jesteś prawdziwym przykładem klasy. Ja na twoim miejscu nie powstrzymałbym się od kilku ostrych słów" - pisali w komentarzach pod postem.