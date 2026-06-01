1 czerwca przypada Dnia Dziecka. Z tej okazji wielu polityków postanowiło podzielić się z obserwatorami wyjątkowymi wspomnieniami z czasów dzieciwstwa. Na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiły się archiwalne fotografie, które szybko przyciągnęły uwagę internautów. Wśród osób, które zdecydowały się na taki krok, znaleźli się m.in. Karol Nawrocki, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Zdjęcia sprzed lat wywołały spore zainteresowanie i pokazały polityków w zupełnie innym wydaniu niż to, do którego przywykli wyborcy.

Donald Tusk i Rafał Trzaskowski pokazali kadry sprzed lat. Internauci nie kryją zaskoczenia

Zacznijmy od Rafała Trzaskowskiego. Na archiwalnym zdjęciu polityk jest jeszcze kilkuletnim chłopcem. Siedzi w ozdobnym fotelu w domowym wnętrzu, a na pierwszym planie widać dużego psa, który przyciąga uwagę niemal równie mocno jak przyszły polityk. Czarno-biała fotografia ma sentymentalny charakter i stanowi wyjątkową pamiątkę z dzieciństwa prezydenta Warszawy. "Kiedyś to były czasy. Bąbel był sporo większy niż ten dzisiejszy (pewnie dlatego, że to dosłownie inny pies). Rafał był sporo mniejszy niż ten dzisiejszy (pewnie dlatego, że miał pięć lat). Najlepszego Dnia Dziecka!" - napisał sam zainteresowany na Instagramie.

Co z kolei nowego możemy zauważyć na Instagramie premiera? Na archiwalnym zdjęciu Donald Tusk pozuje wraz z innym chłopcem podczas spaceru wśród drzew. Przyszły premier wyróżnia się charakterystycznymi okularami przeciwsłonecznymi i swobodną pozą z rękami w kieszeniach, co nadaje fotografii nieco zawadiacki charakter. Czarno-biały kadr pokazuje go w beztroskim okresie dzieciństwa, na długo przed rozpoczęciem politycznej kariery. "Stylówka ze zdjęcia może i dyskusyjna, ale ta dziecięca odwaga to coś, czego życzę dziś każdemu z was - niezależnie od tego, ile macie lat. Pięknego Dnia Dziecka!" - opisał. Oba posty cieszą się dużą popularnością.

Karol Nawrocki za młodu. Pokazał wyjątkowy kadr

A jak wyglądał w dzieciństwie Karol Nawrocki? Na udostępnionym zdjęciu widać kilkuletniego chłopca bawiącego się na plaży nad morzem. Przyszły polityk uchwycony został w beztroskim momencie spaceru przy brzegu, a w tle można dostrzec pływające łabędzie i spokojny krajobraz. Archiwalna fotografia ma wyjątkowo rodzinny i sentymentalny charakter, pokazując Nawrockiego na długo przed tym, jak stał się postacią życia publicznego.