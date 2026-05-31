Nie milkną echa decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Stanowczo potępił ją Karol Nawrocki. - Niestety, udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej - powiedział prezydent. - 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego - dodał Nawrocki.

Doda popiera słowa Karola Nawrockiego ws. odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu

O decyzję Zełenskiego, a także podjęte przez Nawrockiego działania została zapytana Doda. Wokalistka w rozmowie z portalem Kozaczek początkowo przyznała, że nie słyszała o tej sytuacji. Gdy reporterka wyjaśniła jej, o co chodzi, reakcja Dody była jednoznaczna. - Tak powiedział..? Do gniazda, zapraszam - odpowiedziała stanowczo. - Do zwrotu? - dopytywała reporterka. - Tak, do bazy - odparła Doda.

Kanclerz Orderu Orła Białego zabrał głos

Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w 2023 roku z rąk Andrzeja Dudy. Propozycję Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia skomentował członek kapituły i Kanclerz Orderu prof. Michał Kleiber. - Wszyscy w kapitule są tak oburzeni tym, że posiedzenie prawdopodobnie skończy się odebraniem Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełeńskiemu - powiedział w rozmowie z RadioZet.pl.

- Zełenski, jako prezydent, ma bardzo niskie poparcie w ukraińskim społeczeństwie. Podejmując tę kontrowersyjną decyzję, kierował się tym, żeby zyskać trochę na popularności. To jest bardzo smutny aspekt w tej sprawie - dodał.

Robert Biedroń w programie "Śniadanie w Trójce" stwierdził z kolei, że reakcja Karola Nawrockiego jest "nieproporcjonalna do sytuacji". - Oczywiście sytuacja jest skandaliczna. Polska powinna się domagać zmiany tej decyzji, która jest motywowana nacjonalistycznie - powiedział polityk. Biedroń uważa również, że należy prowadzić dialog z Ukrainą i w ten sposób spróbować wpłynąć na decyzję Zełenskiego.