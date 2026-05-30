Sławomir Mentzen ostro skrytykował rządowy projekt dotyczący wsparcia socjalnego dla artystów o najniższych dochodach. Wypowiedź polityka szybko wywołała burzę i spotkała się z reakcją wielu przedstawicieli świata kultury. Głos w sprawie postanowił zabrać również Mateusz Damięcki, który nie krył swojego oburzenia słowami lidera Konfederacji.

Wypowiedź Sławomira Mentzena odbiła się szerokim echem wśród przedstawicieli świata kultury. Polityk, komentując kwestie wsparcia socjalnego dla twórców, określił artystów mianem "nierobów", czym wywołał falę krytyki. Na jego słowa zareagował również Mateusz Damięcki, który postanowił odnieść się do sprawy za pośrednictwem Instagrama. Aktor opublikował krótkie nagranie, w którym zwrócił się bezpośrednio do lidera Konfederacji. "Panie Sławomirze Mentzenie, chciałbym powiedzieć, iż wniosek jest jeden. Jest pan niekulturalnym... osłem" - opisał. Sposób, w jaki wypowiedział te słowa, nie pozostawiał wątpliwości, że celowo złagodził swoją ocenę, dając jednocześnie do zrozumienia, że jego rzeczywista opinia jest znacznie bardziej dosadna. Co sądzicie?

Przypomnijmy, co o sprawie mówił z kolei muzyk, Maciej Maleńczuk. W swojej wypowiedzi podważył działalność polityka i sposób, w jaki doszedł do majątku. "Pieniędzy tak naprawdę nie zarobił, tylko kupił taniej i sprzedał drożej. Nie włożył w to żadnej pracy, po prostu wykazał się sprytem. Podejrzewam zresztą, że w swojej knajpie puszcza muzykę, bo dziś ludzie nie potrafią już bez niej funkcjonować. Ja bym jeszcze sprawdził, czy płaci tantiemy do ZAiKS-u" - przekazał.

Pod nagraniem szybko pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy poparli stanowisko aktora. Fani chwalili Mateusza Damięckiego za odwagę i bezpośredniość, podkreślając, że trafnie odpowiedział na kontrowersyjne słowa polityka. "Jak ja cię, Mateusz, lubię!", "Super. W punkt", "Zanim powiedziałeś "osłem" wkomponowałem tyle słów... Pozdrawiam jednego z moich ulubionych aktorów" - możemy przeczytać na Instagramie.