Karolina Korwin Piotrowska od lat słynie z tego, że otwarcie mówi, co myśli na temat wydarzeń ze świata polityki, kultury i mediów. Dziennikarka rzadko gryzie się w język, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy, które budzą duże emocje. Tym razem postanowiła odnieść się do głośnej wypowiedzi Sławomira Mentzena dotyczącej artystów. Jej komentarz nie pozostawiał wątpliwości, jak ocenia słowa polityka Konfederacji.

Karolina Korwin Piotrowska nie wytrzymała. Tak odpowiedziała Mentzenowi

Głos w sprawie szokującego wpisu polityka postanowiła zabrać także Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka opublikowała na Instagramie obszerny komentarz, w którym nie ukrywała swojego oburzenia słowami Sławomira Mentzena. Swój wpis rozpoczęła od krótkiego, lecz bardzo wymownego stwierdzenia: "Milcz. Lepiej milcz. Ja bez artystów żyć nie umiem, a bez Mentzena owszem".

To był jednak dopiero początek. Korwin Piotrowska zarzuciła politykowi wypowiadanie się na temat środowiska artystycznego bez wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Nie szczędziła przy tym mocnych określeń, pisząc: "Tu całość tego w****u Mentzena, który jak wiemy, na wszystkim się zna i wypowiada się, nie mając pojęcia o czymkolwiek". Skopiowała następnie wypowiedź polityka, aby jej odbiorcy dokładnie się z nią zapoznali. Największe emocje wzbudziły w niej fragmenty dotyczące aktorów i artystów. Dziennikarka nie kryła sprzeciwu wobec sposobu, w jaki Mentzen opisał przedstawicieli tych zawodów, sprowadzając ich rolę do osób "ładnie czytających z kartki" oraz "pajacujących na scenie".

Karolina Korwin Piotrowska podsumowała Mentzena w swoim stylu. Co na to internet?

Jak zwykle post dziennikarki stał się otwarciem dyskusji w sieci. Część użytkowników popiera oburzenie Korwin Piotrowskiej, a inni z kolei poniekąd zgadzają się z politykiem. "I zgadzam się z nim po części. Bo niby dlaczego ja mam dokładać się do emerytur osób które mają pieniądze żeby odłożyć na godną starość? Ja co muszę co miesiąc kalkulować budżet tak abyś wystarczyło. A kto mi dołoży do emerytury?", "Bardzo przykro się to czyta, bo ok - nie wszystko się musi każdemu podobać, ale jest coś takiego jak 'szacunek' - a w tym wpisie tego brakuje", "Życzę nam wszystkim abyśmy się zaczęli bardzo wnikliwie przyglądać kosztom jakie generują i pożerają nasi olaboga politycy, może oczy nam się wreszcie otworzą" - czytamy.