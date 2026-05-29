Aleksandra Uznańska-Wiśniewska to posłanka Koalicji Obywatelskiej, która od lat angażuje się w działalność społeczną i polityczną, koncentrując się m.in. na sprawach międzynarodowych oraz bezpieczeństwie. Obecnie przeżywa wyjątkowy czas także w życiu prywatnym, oczekując narodzin pierwszego dziecka. Przy okazji zachwyca świetną formą, co doskonale widać na najnowszym zdjęciu udostępnionym w mediach społecznościowych z racji jej urodzin, które były 27 maja.

Z okazji 32. urodzin Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej w mediach społecznościowych pojawiły się wyjątkowe życzenia od prawniczki Aleksandry Petrykowskiej. Posłanka KO udostępniła je na swoim profilu, dziękując za pamięć w szczególnym momencie swojego życia. Nie zabrakło również odniesienia do ciąży polityczki, która już wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko. "Sto lat dla wspaniałej Aleksandry - posłanki, wolontariuszki, dbającej zawsze o interes Polski, Polaków, mniejszości i naszych ukraińskich sąsiadów, kobiety, która nigdy nie boi się głośno stać po stronie prawdy i wartości. P.S. no i trzymamy kciuki za piękne życie kosmicznego potomka" - obwieściła na InstaStories.

Do życzeń dołączono wspólne zdjęcie, na którym Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pozuje w zaawansowanej ciąży. Posłanka, stojąca po prawej stronie kadru, postawiła na dopasowaną, grafitową sukienkę midi z wycięciem na nogę, która wyraźnie podkreśliła jej ciążowy brzuch. Stylizację uzupełniła czarną skórzaną kurtką, nadając całości nieco bardziej swobodnego charakteru. Polityczka zrezygnowała z wyrazistych dodatków, stawiając na naturalność i prostotę. Uśmiech na jej twarzy sprawia, że prezentuje się wyjątkowo promiennie i szczęśliwie.

Przypomnijmy, że Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski na początku stycznia poinformowali, że wkrótce zostaną rodzicami. Jak się okazało, termin ogłoszenia tej radosnej nowiny nie był przypadkowy. Para podzieliła się szczęśliwą wiadomością dokładnie w pierwszą rocznicę swojego ślubu, który odbył się 2 stycznia 2025 roku w Łodzi.