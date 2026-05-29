Andrzej Duda w 2015 roku został prezydentem Polski, pokonując w wyborach ówczesną głowę państwa - Bronisława Komorowskiego. Pięć lat później obywatele zdecydowali, że polityk będzie cały czas pełnił tę funkcję. Duda zmierzył się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim i uzyskał potrzebną większość, by pozostać w Pałacu Prezydenckim na drugą kadencję. Choć dziś jest już na emeryturze, cały czas się o nim mówi. Obecnie polityk kojarzony jest z wyborami prezydenckimi w Krakowie - wielu sądzi, że Duda w nich wystartuje. Czym prezydent zajmował się przed polityką? Ma za sobą wymagające studia.

Jakie wykształcenie ma Andrzej Duda? Niezdany egzamin pokrzyżował mu plany

Duda pochodzi z profesorskiej rodziny. Jego ojciec - Jan Duda, był elektrotechnikiem i profesorem nauk technicznych oraz samorządowcem. Natomiast matka, Janina Milewska-Duda, to profesor nauk chemicznych. Były prezydent nie zdecydował się jednak na pójście w ślady rodziców. Nie wybrał bowiem nauk ścisłych, lecz poszedł na studia prawnicze. W 1996 roku Duda ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miał zamiar zostać adwokatem, ale jego plany pokrzyżowało to, iż w 2003 roku nie zdał egzaminu na aplikację adwokacką.

"Wyborcza" dotarła do informacji, iż były już prezydent "nie uzyskał wymaganego minimum punktów na etapie testu pisemnego". Choć Duda próbował odwołać się od tej decyzji, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nic nie wskórał. Okręgowa Rada Adwokacka, a następnie Naczelna Rada Adwokacka były w tej sprawie nieugięte.

To robił Andrzej Duda, zanim zajął się polityką

Duda pozostał na uczelni i rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - spędził tam cztery lata. Później rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na tej samej uczelni. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W tym samym roku założył własną kancelarię prawną. Duda wykładał również na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Przypomnijmy też, że promotorem pracy doktorskiej Andrzeja Dudy był profesor Zimmermann, który w latach 2002- 2019 był kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2023 roku, po tym, jak Duda podpisał naruszającą Konstytucję RP ustawę o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów, Zimmermann publicznie wypowiedział się o swoim podopiecznym.

Owszem, pan prezydent już wcześniej swoim działaniem łamał prawo, ale teraz postawił kropkę nad i, położył już swoją prezydenturę na łopatki. Myślę, że jest to najgorsza decyzja w jego całej prezydenturze. Wstyd mi, że mam takiego doktoranta - powiedział Onetowi.