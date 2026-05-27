Spłonął grób Łukasza Litewki. Tragiczne wieści z Sosnowca

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Polityk i działacz społeczny został potrącony przez samochód, gdy przemieszczał się rowerem w Dąbrowie Górniczej. Został pochowany 29 kwietnia na cmentarzu parafialnym przy ul. Zuzanny w Sosnowcu, swoim rodzinnym mieście. 27 maja doszło jednak do tragicznej sytuacji. Służby zostały powiadomione, że na grobie Łukasza Litewki wybuchł pożar.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykle wzruszający moment

Pożar na grobie Łukasza Litewki. Służby mówią o możliwej przyczynie

Sprawę w rozmowie z "Faktem" skomentował mł. bryg. Tomasz Dejnak, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu. Jak przekazał, zgłoszenie o pożarze nastąpiło o godz. 11.34. - Uległy zapaleniu wiązanki zlokalizowane przy grobie oraz znicze. Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających za blisko znicza położył wiązankę, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo. To była szybka akcja gaszenia pożaru, nie wymagała większej interwencji strażaków - przekazał.

Jak informuje dodatkowo "Fakt", grób Łukasza Litewki został już uprzątnięty. W wyniku pożaru okopcone zostały jednak również groby znajdujące się w sąsiedztwie.

Artykuł jest aktualizowany.