Spłonął grób Łukasza Litewki. Tragiczne wieści z Sosnowca

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Polityk i działacz społeczny został potrącony przez samochód, gdy przemieszczał się rowerem w Dąbrowie Górniczej. Został pochowany 29 kwietnia na cmentarzu parafialnym przy ul. Zuzanny w Sosnowcu, swoim rodzinnym mieście. 27 maja doszło jednak do tragicznej sytuacji. Służby zostały powiadomione, że na grobie Łukasza Litewki wybuchł pożar.
Sprawę w rozmowie z "Faktem" skomentował mł. bryg. Tomasz Dejnak, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu. Jak przekazał, zgłoszenie o pożarze nastąpiło o godz. 11.34. - Uległy zapaleniu wiązanki zlokalizowane przy grobie oraz znicze. Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających za blisko znicza położył wiązankę, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo. To była szybka akcja gaszenia pożaru, nie wymagała większej interwencji strażaków - przekazał.
Jak informuje dodatkowo "Fakt", grób Łukasza Litewki został już uprzątnięty. W wyniku pożaru okopcone zostały jednak również groby znajdujące się w sąsiedztwie.
