Rzadki widok. Rafał Trzaskowski pokazał zdjęcie z mamą. Internauci poruszeni

Rafał Trzaskowski od czasu do czasu pokazuje w mediach społecznościowych bardziej prywatne kadry z życia rodzinnego. Takie publikacje zwykle spotykają się z dużym zainteresowaniem internautów, a jego instagramowy profil obserwuje już ponad 600 tysięcy osób. Z okazji Dnia Matki polityk opublikował także archiwalne zdjęcie ze swoją mamą. Zobaczcie sami.

REKLAMA

Zobacz wideo Korale Senyszyn nie pomogły Trzaskowskiej?

Rafał Trzaskowski na dawnym zdjęciu z mamą. Lawina komentarzy

Czarno-białe zdjęcie, które udostępnił polityk, ma bardzo ciepły i nostalgiczny charakter. Widać na nim mamę prezydenta Warszawy, która trzyma syna na rękach. Teresa Trzaskowska (z domu Arens) patrzy na dziecko z uśmiechem, a maluch wydaje się odwzajemniać emocje. Kadr jest naturalny i pełen czułości, przez co fotografia sprawia bardzo rodzinne, intymne wrażenie. "Nie ma jak u mamy" - tak ten kadr podpisał Trzaskowski.

Pod tym wyjątkowym wpisem nie zabrakło poruszenia ze strony internautów. "Piękna pamiątka, piękna mama", "Rola matki to fundament społeczny i wkład w rozwój całego państwa", "Wzruszające", "Wspaniała mama", "Piękne macierzyństwo" - czytamy komentarze.

Rafał Trzaskowski rodzinnie. Co wiadomo o jego mamie?

Przy okazji tej wyjątkowej publikacji warto przypomnieć, kim była mama Rafała Trzaskowskiego. Teresa Trzaskowska, która zmarła w 2019 roku, wywodziła się z rodziny związanej z warszawskim środowiskiem antykwarycznym. Na co dzień skupiała się na życiu rodzinnym, a jednocześnie wspierała działalność artystyczną swojego męża Andrzeja Trzaskowskiego - cenionego pianisty, kompozytora i jednej z ważniejszych postaci polskiego jazzu.

Nieco więcej o mamie Trzaskowskiego mogliśmy przeczytać w jego wpisie na Facebooku. "A Mama? Mama była mądra, piękna i czuła. Była przyjaciółką i powierniczką tajemnic największych - moich, brata i wszystkich, których znała. Dla każdego miała czas i celne, ciepłe słowo. Zawsze uśmiechnięta, wywoływała uśmiech u innych. Razem ze swoimi siostrami były najfajniejszymi Warszawiankami, jakie znałem (ach, ile one miały klasy!)" - pisał w jednym z postów w 2023 roku.