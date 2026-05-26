Marta Nawrocka od początku kadencji męża obiecywała, że będzie aktywną pierwszą damą. Ukochana polityka na bieżąco wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia wykonane podczas swoich aktywności oraz reaguje na bieżące wydarzenia. Nie tak dawno głośno było o jej wpisie na temat finału Eurowizji i naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej. "Gratulacje, Alicja! Jesteśmy z ciebie dumni" - czytaliśmy w mediach społecznościowych Marty Nawrockiej. Teraz pierwsza dama opublikowała nowy kadr na swoim instagramowym profilu, gdzie obserwuje ją 296 tysięcy użytkowników.

26 maja na profilach gwiazd pojawiają się kadry z mamami. Marta Nawrocka również podzieliła się na InstaStories kadrem z przeszłości. Na archiwalnym, czarno-białym zdjęciu pierwsza dama siedziała na kolanach mamy, która zakładała jej buty. Marta Nawrocka nie zdobyła się na obszerny opis. Opatrzyła kadr jednym słowem. "Mama" - czytamy na InstaStories żony prezydenta Polski. Dodatkowo pierwsza dama zamieściła na fotografii emotikonę serca. Już na pierwszy rzut oka widać, że Marta Nawrocka jest niezwykle podobna do swojej mamy i odziedziczyła po niej urodę.

W lutym wyemitowano wywiad Marty Nawrockiej dla stacji TVN24. Podczas rozmowy z Joanną Kryńską pierwsza dama opowiedziała o narodzinach najstarszego syna. - Jako młoda dziewczyna zaszłam w ciążę. Stałam przed wyborem. Różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji - mówiła żona Karola Nawrockiego. Wspomniała także o swoim podejściu do in vitro. - Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - dodała Marta Nawrocka w głośnej rozmowie.