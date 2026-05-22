Marcie Nawrockiej wszyscy bacznie przyglądają się od czerwca ubiegłego roku, gdy została pierwszą damą. Na co dzień żonę Karola Nawrockiego widzimy podczas oficjalnych wystąpień. Fotografka pierwszej damy postanowiła jednak podzielić się nagraniem, które zostało wykonane, jeszcze zanim Nawrocka objęła tę funkcję. Filmik został nagrany podczas ich wspólnej wyprawy na Giewont.

Marta Nawrocka chodzi po górach. Niecodzienne nagranie trafiło do sieci

Na nagraniu widzimy Martę Nawrocką w zupełnie innym wydaniu niż zazwyczaj. Żona prezydenta jest ubrana w sportowy strój, ma na sobie okulary przeciwsłoneczne i włosy związane w kucyk. Możemy podejrzeć, że pierwsza dama lubi dbać o kondycję i biega po górach. "A rok temu wchodziłam z naszą pierwszą damą (wówczas przyszłą pierwszą damą) na Giewont. Jedno jest pewne, przy tak aktywnej Małżonce Prezydenta RP kondycja robi się sama" - pisze fotografka Alicja Stefaniuk w opisie filmiku, który opublikowała na X.

Choć zdecydowana większość osób zapewne kojarzy Martę Nawrocką z eleganckich stylizacji podczas pełnienia oficjalnych funkcji, nie jest to pierwszy raz, gdy widzimy pierwszą damę w sportowym wydaniu. 1 marca wzięła udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Otwocku, a relacją z wydarzenia również podzieliła się w mediach społecznościowych.

O tym wywiadzie Marty Nawrockiej było głośno

Marta Nawrocka często porównywana jest do swojej poprzedniczki Agaty Dudy. W przeciwieństwie do niej żona obecnego prezydenta często zabiera publicznie głos i udzieliła już kilku wywiadów. Szerokim echem odbiła się rozmowa Nawrockiej z Joanną Kryńską w TVN24. Na pierwszą damę spadła wówczas spora krytyka m.in. za unikanie odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia dla in vitro czy ograniczanie prawa aborcyjnego.

- Spodziewałam się tego, że będzie głośno po tej rozmowie. Po pierwsze ze względu na to, że ja sama bardzo chciałam usłyszeć głos pierwszej damy. Chciałam dowiedzieć się, co ona myśli o tych ważnych sprawach, ale to nie było tylko moje myślenie. To jest myślenie Polaków. My chcemy poznać zdanie w tych kluczowych kwestiach - komentowała zainteresowanie wywiadem Joanna Kryńska w rozmowie z portalem Kozaczek.