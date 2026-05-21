Vanessa Trump ujawniła, że mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Była żona Donalda Trumpa Jr., z którym była związana w latach 2005-2018, a obecnie partnerka Tigera Woodsa, opublikowała na Instagramie osobisty wpis dotyczący diagnozy raka piersi. 48-latka wyznała, że najbliższy czas zamierza poświęcić na leczenie i walkę o odzyskanie zdrowia.

W opublikowanym oświadczeniu Vanessa Trump poinformowała, że niedawno usłyszała diagnozę raka piersi. Jak wyznała, obecnie pozostaje pod stałą opieką specjalistów i wspólnie z lekarzami ustala dalszy plan leczenia. "Chciałabym podzielić się z wami aktualnymi informacjami na temat mojego stanu zdrowia. Niedawno zdiagnozowano u mnie raka piersi. Chociaż nie jest to wiadomość, której ktokolwiek by się spodziewał, ściśle współpracuję z zespołem lekarzy nad planem leczenia. Chciałabym podziękować moim lekarzom za zabieg, któremu poddałam się na początku tego tygodnia." - przekazała Trump.

48-latka podziękowała również lekarzom oraz personelowi medycznemu, którzy na początku tygodnia przeprowadzili u niej zabieg. Podkreśliła, że w tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie bliskiego grona. "Zachowuję spokój i nadzieję, otoczona miłością i wsparciem mojej rodziny, dzieci oraz najbliższych mi osób" - uzupełniła. Była żona Donalda Trumpa Jr. zwróciła się także z prośbą o uszanowanie jej prywatności podczas leczenia. "Dziękuję za waszą życzliwość i wsparcie – to naprawdę znaczy dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić. Uprzejmie proszę o uszanowanie mojej prywatności, ponieważ skupiam się na swoim zdrowiu i powrocie do zdrowia" - czytamy w oświadczeniu.

Vanessa Trump spotkała się z falą wsparcia po wyznaniu prawdy o chorobie. Odezwała się Ivanka Trump

Poruszający wpis Trump nie przeszedł bez echa - internauci, w tym jej bliscy, ruszyli do komentowania. Widać, że autorka posta ma na kogo liczyć w trudnych chwilach. "Kochamy cię! Jesteś najsilniejszą osobą na świecie", "Vanesso, modlę się teraz za ciebie z całego serca! Jeśli ktoś ma siłę, by to pokonać, to właśnie ty. Jesteś jedną z najbardziej pozytywnych i silnych kobiet, jakie znam, a do tego jesteś otoczona miłością. Dzwoń, jeśli będziesz czegokolwiek potrzebować", "Niech Bóg da ci siłę w tej walce", "Modlę się o twoje pełne uzdrowienie. Modlę się o każdą komórkę w twoim ciele", "Bardzo mocno modlę się za ciebie i twoją piękną rodzinę. Bardzo przykro mi słyszeć o twojej chorobie" - czytamy pod postem.

Nieoczekiwanie głos zabrała Ivanka Trump - siostra byłego męża Trump i córka Donalda Trumpa. "Modlę się o twoją siłę i szybki powrót do zdrowia. Kocham cię" - napisała z troską na Instagramie.