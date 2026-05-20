Szymon Hołownia to dziennikarz i polityk. W przeszłości współpracował m.in, z "Gazetą Wyborczą" oraz "Rzeczpospolitą". Widzowie mogli oglądać go także w lubianym programie "Mam talent!". Obecnie jest wicemarszałkiem Sejmu. W nowym wywiadzie w podcaście "Rymanowski Live" Szymon Hołownia opowiedział o polityce oraz Donaldzie Tusku. Nie zabrakło zabawnych momentów.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec kadencji Hołowni. Oto jego najlepsze momenty

Szymon Hołownia rozbawił Bogdana Rymanowskiego. Poszło o opaleniznę. "Byłem w sklepie budowlanym"

W trakcie rozmowy Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę na opaleniznę Szymona Hołowni. Zapytał polityka, czy wrócił z wakacji. Hołownia zdobył się na żartobliwą odpowiedź. - Nie, byłem w sklepie budowlanym. Tu, niedaleko obok nas. Mają tam takie lampy i okazuje się, że to ciepłe światło przekłada się na karnację. Polecam - powiedział. - I pan tam chodzi się naświetlać? Nie na solarium? Nie stać pana na to? - odparł Bogdan Rymanowski, który nie mógł powstrzymać śmiechu. - Wie pan, co se przejdę alejką, to wychodzę piękniejszy. I panu zalecam, choć oczywiście panu nic nie brakuje - skwitował Szymon Hołownia w rozmowie.

Galeria Rymanowski HołowniaOtwórz galerię

Szymon Hołownia dosadnie o Donaldzie Tusku. Takie ma zdanie

Podczas rozmowy Bogdan Rymanowski wypytywał Szymona Hołownię o to, jakim politykiem jest Donald Tusk. - To agresywny koalicjant, drapieżny. (...) Czy jest polskim patriotą i ufam mu, że mu chodzi o dobro Polski? Tak. Karol Nawrocki - odpowiem tak samo. Jarosław Kaczyński ma dość pokrętną drogę dochodzenia do celu, ale nie odmówiłbym mu bycia polskim patriotą - odparł wicemarszałek Sejmu. Ocenił także obecną kondycję mediów publicznych. - Czy osiągnęła już ten poziom jak za Jacka Kurskiego? - dopytywał go Romanowski.

- Nie, ale wygląda źle i kiedy [dziennikarka - przyp. red.] Dominika Wielowieyska pisze, że jest dzisiaj telewizją na telefon rządzących, to tak, jest telewizją na telefon rządzących. To nie jest ta telewizja, o którą walczyliśmy - dodał Szymon Hołownia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Polityk wspomniał także o książce, nad którą pracuje. - Polityka dotknęła mnie do tego stopnia, że kolorowe sny, które o niej mam, spiszę w książce, którą właśnie przygotowuję. Sporo notatek, jeszcze nie ułożyłem tego w całość. Mam nadzieję, że nie będzie to nocnik - usłyszeliśmy w wywiadzie.