W kwietniu Partia TISZA wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, a wkrótce potem Peter Magyar został zaprzysiężony na premiera. Donald Tusk nie krył zadowolenia z tego wyniku. W rozmowie telefonicznej z Magyarem powiedział: "Jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że nawet bardziej niż ty". 20 maja doszło do długo zapowiadanej pierwszej oficjalnej wizyty premiera Węgier w Polsce. Poprosiliśmy ekspertkę PR, Martę Rodzik, o analizę mowy ciała premierów podczas ich spotkania. Co można z niej wyczytać?

REKLAMA

Zobacz wideo "Lepiej późno niż wcale". Kotula komentuje decyzję Tuska ws. małżeństw jednopłciowych

Donald Tusk poklepał Petera Magyara po ramieniu. "Subtelne ustawienie hierarchii"

Na nagraniu opublikowanym przez Donalda Tuska na Instagramie widać, jak premier klepie Petera Magyara po ramieniu. Co taki gest oznacza w politycznym kontekście? - Takie mocne klepnięcie w ramię najczęściej jest interpretowane politycznie jako pokaz serdeczności i "wejścia w relację" oraz zaznaczenia: "jesteśmy po tej samej stronie" - powiedziała Rodzik w rozmowie z Plotkiem. Mogłoby to więc potwierdzać wcześniejsze, pozytywne wymiany między premierami, w tym tę po ogłoszeniu wyników wyborów.

Co ciekawe, ekspertka zwróciła też uwagę, że gest ten może mieć dodatkowy wymiar związany z hierarchią między politykami. Tusk, jako bardziej doświadczony szef rządu, mógł w ten sposób subtelnie zaznaczyć swoją pozycję. - Oznacza to również subtelne ustawienie hierarchii przez bardziej doświadczonego premiera. I jest to odbierane jako dominację - wyjaśniła ekspertka.

Peter Magyar w Polsce. Donald Tusk zaprasza na spacer z premierem Węgier

Warto przypomnieć, że 13 maja, po pierwszym posiedzeniu rządu, Magyar potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że swoją pierwszą zagraniczną podróż jako premier odbędzie do Polski. W jej ramach odwiedził zarówno Kraków, jak i Warszawę, gdzie spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Dodatkowo, 20 maja o godz. 16:00 w Gdańsku odbędzie się otwarte spotkanie i spacer z Magyarem, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy. "Środa, Gdańsk, Długi Targ, godz. 16! Zapraszam wszystkich na wspólny spacer z węgierskim premierem Magyarem. Peter bardzo chciał odwiedzić Gdańsk w czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty. Będzie okazja do gratulacji!" - zapowiedział Tusk w mediach społecznościowych.