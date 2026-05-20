W kwietniu Partia TISZA wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, a wkrótce potem Peter Magyar został zaprzysiężony na premiera. Donald Tusk nie krył zadowolenia z tego wyniku. W rozmowie telefonicznej z Magyarem powiedział: "Jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że nawet bardziej niż ty". 20 maja doszło do długo zapowiadanej pierwszej oficjalnej wizyty premiera Węgier w Polsce. Poprosiliśmy ekspertkę PR, Martę Rodzik, o analizę mowy ciała premierów podczas ich spotkania. Co można z niej wyczytać?
Na nagraniu opublikowanym przez Donalda Tuska na Instagramie widać, jak premier klepie Petera Magyara po ramieniu. Co taki gest oznacza w politycznym kontekście? - Takie mocne klepnięcie w ramię najczęściej jest interpretowane politycznie jako pokaz serdeczności i "wejścia w relację" oraz zaznaczenia: "jesteśmy po tej samej stronie" - powiedziała Rodzik w rozmowie z Plotkiem. Mogłoby to więc potwierdzać wcześniejsze, pozytywne wymiany między premierami, w tym tę po ogłoszeniu wyników wyborów.
Co ciekawe, ekspertka zwróciła też uwagę, że gest ten może mieć dodatkowy wymiar związany z hierarchią między politykami. Tusk, jako bardziej doświadczony szef rządu, mógł w ten sposób subtelnie zaznaczyć swoją pozycję. - Oznacza to również subtelne ustawienie hierarchii przez bardziej doświadczonego premiera. I jest to odbierane jako dominację - wyjaśniła ekspertka.
Warto przypomnieć, że 13 maja, po pierwszym posiedzeniu rządu, Magyar potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że swoją pierwszą zagraniczną podróż jako premier odbędzie do Polski. W jej ramach odwiedził zarówno Kraków, jak i Warszawę, gdzie spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Dodatkowo, 20 maja o godz. 16:00 w Gdańsku odbędzie się otwarte spotkanie i spacer z Magyarem, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy. "Środa, Gdańsk, Długi Targ, godz. 16! Zapraszam wszystkich na wspólny spacer z węgierskim premierem Magyarem. Peter bardzo chciał odwiedzić Gdańsk w czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty. Będzie okazja do gratulacji!" - zapowiedział Tusk w mediach społecznościowych.