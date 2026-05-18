Donald Tusk zaskoczył swoim zachowaniem. Tak zareagował na uwagę o swoim wyglądzie

Noc Muzeów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Donald Tusk nie tylko oprowadzał gości, ale też żartował ze zwiedzającymi.
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów Donald Tusk zaprosił chętnych do zwiedzania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych, a przed wejściem ustawiły się długie kolejki chętnych do zobaczenia na co dzień niedostępnych pomieszczeń.

Premier opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie z wydarzenia. Na początku zwrócił się do obecnych. Podkreślił, że zwykle w salach kancelarii odbywają się posiedzenia rządu, jednak tego dnia miejsce zostało oddane zwiedzającym. - Na co dzień za tymi drzwiami odbywają się posiedzenia rządu, ale dziś nie ma tam pań i panów ministrów. Są tylko zwiedzający, bo właśnie zaczyna się Noc Muzeów. Ciekawy jestem, może okaże się, że niektórzy z odwiedzających będą przyszłymi ministrami -  powiedział Donald Tusk.

Chwilę później premier energicznie wszedł do jednej z sal pełnych gości i z uśmiechem przywitał zgromadzonych słowami: "A co tu się dzieje?". Następnie zaczął witać się z uczestnikami wydarzenia. W trakcie spotkania doszło również do krótkiej, żartobliwej wymiany zdań. Jeden ze zwiedzających zwrócił się do premiera słowami: "Dobrze premier wygląda!". Na to Donald Tusk odpowiedział: "Prawda? Dużo lepiej niż w telewizji. Może jak chociaż część z was usiądzie, wyjdzie nam bardzo ciekawa rekonstrukcja rządu?".

Donald Tusk nosi imię, które w Polsce od lat uznawane jest za dość rzadkie. Jak się okazuje, jego wybór nie był przypadkowy i miał rodzinne znaczenie. Tak samo miał na imię ojciec przyszłego premiera, który prowadził zakład stolarski i zmarł w 1972 roku. Imię Donald ma celtyckie pochodzenie i kojarzone jest z siłą oraz władzą.

Historia rodziny premiera od lat wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, a sam polityk wielokrotnie wracał wspomnieniami do swojego dzieciństwa - otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem oraz surowym wychowaniu. W swoich książkach przyznawał, że w domu nie brakowało przemocy. "Ojca się bałem, lał mnie" - wspominał szczerze.

 

