Andrzej Duda urodził się w Krakowie i wychował w rodzinie związanej ze środowiskiem akademickim. Jego rodzice byli wykładowcami Akademii Górniczo-Hutniczej, a on sam po maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2015 roku wygrał wybory prezydenckie, pokonując Bronisława Komorowskiego. Pięć lat później ponownie zwyciężył w wyborach prezydenckich i sprawował urząd przez dwie kadencje, aż do sierpnia 2025 roku. Wielu Polaków ciekawi to, jak polityk wyglądał w młodości oraz w trakcie innych etapów życia. Na niektórych zdjęciach ciężko go rozpoznać.

Andrzej Duda dawniej. O tych kadrach nie da się zapomnieć

Na X, Instagramie oraz Facebooku prezydenta możemy znaleźć czarno-białe fotografie z jego wczesnej młodości. Jedno z archiwalnych zdjęć pokazuje kilkuletniego Andrzeja Dudę podczas zabawy klockami. Przyszły prezydent pozuje do fotografii w dziecięcej fryzurze i z bardzo poważną miną. Na innym kadrze widzimy Dudę jako małego chłopca podczas spaceru. Siedzi w dziecięcym wózku, a obok towarzyszy mu bliska osoba. W galerii znalazła się także czarno-biała fotografia z młodości Andrzeja Dudy. Elegancka stylizacja i poważny wyraz twarzy sprawiają, że zdjęcie przypomina szkolny portret sprzed lat.

Dopiero na kolejnych fotografiach pojawia się Agata Kornhauser-Duda. Jedno ze zdjęć pokazuje początki ich związku - młoda para pozuje razem w domowym wnętrzu, jeszcze na długo przed polityczną karierą przyszłego prezydenta. Na innym archiwalnym kadrze Andrzej i Agata spacerują razem podczas wyjazdu. Swobodne stylizacje i wakacyjny klimat oddają atmosferę młodzieńczych lat i początków ich relacji.

Przypomnijmy, że Andrzej Duda w kwietniu pojawił się w Kijowie, gdzie uczestniczył w Forum Bezpieczeństwa poświęconym m.in. sytuacji w Ukrainie, relacjom Europy ze Stanami Zjednoczonymi oraz kwestiom bezpieczeństwa międzynarodowego. Podczas uroczystego otwarcia były prezydent Polski zasiadł obok księcia Harry’ego. Opublikowane zdjęcia pokazały, że polityk i syn króla Karola III wymienili kilka zdań i byli wyraźnie zaangażowani w rozmowę.