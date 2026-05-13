Donald Tusk, obecny premier Polski, urodził się 22 kwietnia 1957 roku i otrzymał imię o celtyckim pochodzeniu, które do dziś uchodzi za dość nietypowe. Jak się okazuje, wybór ten nie był przypadkowy, a wiele w tej kwestii wyjaśnia historia jego ojca. Sam polityk przed laty opowiadał również o swoich rodzinnych korzeniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk zabiera głos po wecie Nawrockiego

Donald Tusk dostał nietypowe imię nie bez powodu. Wszystko przez rodzinę

Imię Donalda Tuska ma celtyckie korzenie i wiąże się z określeniami oznaczającymi siłę oraz władzę. Co ciekawe, dokładnie takie samo imię nosił również ojciec premiera, który przed laty prowadził zakład stolarski. Zmarł w 1972 roku, gdy przyszły polityk był jeszcze dzieckiem.

Donald Tusk wielokrotnie wracał wspomnieniami do trudnej relacji z ojcem. W swoich książkach przyznawał, że wychowywał się w surowym domu i doświadczał przemocy. "Ojca się bałem, lał mnie" - wspominał szczerze. Premier opowiadał też, że po śmierci ojca odczuł ulgę, co dziś wspomina z dużym dyskomfortem.

Donald Tusk zdobył się na czułe wyznanie o mamie. Padły zupełnie inne słowa

W książce "Donald Tusk. Droga do władzy" autorstwa Andrzeja Stankiewicza i Piotra Śmiłowicza premier wrócił wspomnieniami do trudnej relacji z ojcem. Donald Tusk szczerze opowiedział o surowym wychowaniu i przemocy, której doświadczał w dzieciństwie. W publikacji padły wyjątkowo osobiste i smutne wyznania polityka, które po dziś dzień są wspominane w mediach. "Dlatego poczułem nawet jakąś ulgę po jego śmierci, o czym myślę dziś z pewnym zażenowaniem. Nigdy nie marzyłem o powrocie do dzieciństwa. Pewnie dlatego, że jak coś zmalowałem - a nie byłem łatwym dzieckiem - ojciec nie wahał się sięgać po pas i lał" - przekazał.

"Był człowiekiem bardzo silnym i zdecydowanym, cholerykiem" - uzupełnił ponadto. Donald Tusk wspominał, że jego ojciec był bardzo surowy i stosował wobec niego kary fizyczne. Premier opowiadał, że jako dziecko musiał nawet wybierać, którym paskiem zostanie ukarany, co po latach zapamiętał jako wyjątkowo trudne i bolesne doświadczenie.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.