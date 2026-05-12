Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Polityk jechał rowerem, gdy wjechał w niego 57-letni kierowca. Śledztwo wciąż trwa, a wokół śmierci Łukasza Litewki krąży mnóstwo spekulacji. Mierzy się z nimi również partnerka polityka, Natalia Bacławska, która zabrała głos w programie "Uwaga!".

W najnowszym programie "Uwaga!" stacji TVN, w którym poruszono temat Łukasza Litewki, wystąpiła jego partnerka. Natalia Bacławska powiedziała wprost, że bardzo cierpi. - Budzę się, płaczę i wiem, że cały świat, który tworzyliśmy, który chcieliśmy tworzyć, nasze wszystkie plany, wspólne marzenia, po prostu ich już nie ma. Nie ma nic. Umarłam razem z nim. Dla mnie to było jak horror, z którego nie mogę się obudzić. Za każdym razem, jak otwierałam oczy, miałam wrażenie, że on zaraz zejdzie po schodach. Uśmiechnie się i powie: "Dzień dobry, kochanie" - wyznała.

Natalia Bacławska powiedziała również, dom przestał być dla niej domem. Jest obecnie "pustym budynkiem", w którym nie ma nic. - Wracam teraz do domu, który tak naprawdę nie mogę nazwać domem, bo Łukasz był moim domem. Zmieniło się wszystko. Wracam do pustego budynku, gdzie nie ma nic. W tym momencie mogę powiedzieć, że nie mam domu. Wcześniej mówiłam Łukaszowi, że mogłabym mieszkać nawet na Marsie albo w szałasie, ale najważniejsze, żeby były tam osoby, które kocham - dodała.

Z takimi komentarzami mierzy się partnerka Łukasza Litewki

To jednak nie wszystko, z czym na co dzień zmaga się ukochana Łukasza Litewki. Okazuje się, że również ją dotykają komentarze internautów. Ujawniła, co czyta o sobie w sieci. - Mam niesamowity żal do ludzi. Do ludzi, którzy tworzyli całą otoczkę. Kiedy wybierałam koszulę Łukaszowi, dostałam informację, że ludzie mają teorie spiskowe, że ja jestem w to zamieszana. Dla mnie było to nie do pojęcia. Mam 28 lat i w tym momencie przechodzę piekło na każdym polu. Straciłam najważniejszą osobę w moim życiu. W dodatku muszę się mierzyć z tym wszystkim - podsumowała Natalia Bacławska.