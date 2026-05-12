Hanna Gronkiewicz-Waltz z pewnością jest bardzo dobrze znana przede wszystkim tym, którzy mieszkają w Warszawie. To właśnie tu od 2006 roku do 2018 roku pełniła funkcję prezydenta miasta. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i to przez 12 lat, wygrywając wybory w 2006, 2010 oraz 2014 roku. w 2024 roku kandydowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej. I choć wtedy nie wygrała, to jeszcze w tym samym roku zastąpiła Marcina Kierwińskiego i dołączyła do Parlamentu Europejskiego, wstępując do frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Teraz polityczka zaskoczyła postem na Facebooku, publikując zdjęcie z młodości.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka robił zdjęcia Wieniawie. Dlaczego jej się udało w życiu?

Hanna Gronkiewicz-Waltz na zdjęciu z młodości. Posypały się komentarze

Hannę Gronkiewicz-Waltz wzięło na wspominki. Choć na co dzień polityczka nie zdradza szczegółów ze swojego życia prywatnego, tak teraz postanowiła zrobić wyjątek, a nawet poszła o krok dalej i pokazała internautom, jak wyglądała tuż po maturze, którą zdawała w 1971 roku.

"Tydzień maturalny nastroił mnie do sentymentalnego powrotu do mojej matury. Przeglądałam zdjęcia z tamtego czasu. Zadzwoniłam do koleżanki z liceum, z którą cały czas utrzymujemy kontakt. Bardzo sobie cenię takie znajomości... Jedno ze zdjęć poniżej - zobaczcie niespełna dwudziestoletnią Hannę wiele lat temu, w maju, zaraz po maturach" - napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Fani zachwyceni zdjęciem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Lawina komentarzy

Nie da się ukryć, że fotografia sprzed lat zrobiła ogromne wrażenie na obserwatorach Hanny Gronkiewicz-Waltz. Polityczka nie musiała długo czekać na komentarze, a wszystkie z nich były bardzo pozytywne. "Z prawdziwym podziwem można zauważyć, że niezmiennie zachwyca pani klasą, inteligencją i ponadczasową elegancją. Ma pani w sobie ten wyjątkowy, autentyczny warszawski styl i szyk, który dziś jest rzadkością i wyróżnia panią w sposób szczególny", "Piękna dziewczyna", "Piękna i przemądra kobieta!", "Pani Hanno, nic się pani nie zmieniła", "Ładna dziewczyna. I ten uśmieszek - super", "Zjawiskowa", "Taka cudownie dziewczęca i urocza jest do dziś. To wciąż przemiła i utalentowana",