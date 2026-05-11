Zbigniew Ziobro do tej pory przebywał w Budapeszcie. 10 maja rano TV Republika jako pierwsza podała informację, że polityk znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych. Niedługo później TVN24 opublikował zdjęcie Ziobry zrobione na lotnisku Newark w New Jersey. W niedzielę wieczorem na antenie Republiki ukazał się z nim wywiad. - Nie zamierzam się ukrywać. Nie ukrywałem się też na Węgrzech. Będę uważnym obserwatorem tego, co się dzieje w Polsce. Zamierzam pozostać w Stanach Zjednoczonych i korzystać z amerykańskiej wolności - przekazał.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Zbigniew Ziobro powinien siedzieć?

Kabaret śmieje się z wyjazdu Zbigniewa Ziobry. Sugerują wysłanie go do innych krajów

Rewelacje dotyczące Zbigniewa Ziobry wywołały ogromne poruszenie i były szeroko komentowane przez innych polityków. Na sprawę ironicznie zareagowali również komicy z kabaretu Neo-Nówka. We wpisie opublikowanym na X zasugerowali, że Ziobrę powinniśmy zacząć wysyłać również do innych krajów. "Zbigniew jest jak talizman, gdzie się nie pojawi, tam jest zmiana władzy. Polska, Węgry, teraz USA. Jak mu się tam uda, to powinniśmy przerzucać go dalej: Białoruś, Rosja, Korea Północna. A na końcu zgłosić do nagrody Nobla. To jest jego wielka misja, której my jeszcze nie rozumiemy" - czytamy w poście.

Zbigniew Ziobro będzie komentatorem w TV Republika

- Zagubiony rząd, zagubiony Żurek. Propaganda mówi, że uciekłem, a to nieprawda. Nie obawiam się sądu. Chętnie stanę przed sądem, ale prawdziwie niezawisłym. Sąd amerykański jest niezawisły - mówił także Zbigniew Ziobro we wspomnianym wywiadzie dla TV Republika.

- Celem działań Tuska nie jest doprowadzenie do procesu na uczciwych zasadach. Celem rządu jest zamknięcie mnie w areszcie, prowadzenie mnie w kajdanach przed kamerami TVN-u i "TVP rzekomo w likwidacji" - dodał Ziobro. - Rolą polityka jest przyjąć niewdzięczne zadanie, przyjąć nagonkę. Naszym zadaniem jest walka o Polskę, ponosi się czasem tego koszty - przekazał dalej polityk.

Jak się okazuje, Ziobro na antenie TV Republika będzie od teraz gościł częściej. Prowadząca wywiad Edyta Lewandowska przekazała, że został on komentatorem politycznym stacji. Przypomnijmy, że prokuratura zarzuca Ziobrze kierowanie grupą przestępczą.