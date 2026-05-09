Ceremonia w Białym Domu, mająca na celu wyróżnienie najbardziej aktywnych fizycznie młodych Amerykanów, niespodziewanie zamieniła się w wydarzenie pełne kontrowersji. Podczas podpisywania programu Presidential Physical Fitness Youth Challenge w Gabinecie Owalnym Donald Trump na oczach zgromadzonych gości powiedział dziewczynce, że jej wzrost może uniemożliwiać jej grę w siatkówkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Trump zaaranżował zamach na siebie, żeby wzrosło mu poparcie?

Donald Trump skomentował wzrost dziewczynki podczas wydarzenia w Białym Domu

Dziewczynka, która nie została publicznie zidentyfikowana, była częścią grupy dzieci zaproszonych na South Lawn, aby wspólnie uprawiać sport. Wydarzenie miało być pełne dumy, uśmiechów i pozytywnej energii związanej z wizytą w Gabinecie Owalnym. Gdy dziewczynka wspomniała, że lubi siatkówkę, rozmowa miała pójść kierunku motywującym, a jednak potoczyła się inaczej.

Siedzący przy biurku Donald Trump skupił uwagę na wzroście jednej z dziewczynek. Gdy ta powiedziała: "Gram w siatkówkę, a latem spróbuję też swoich sił w piłce nożnej", prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział: "Przy twoim wzroście potrafisz wybijać piłkę w siatkówce? Dasz radę wysoko wyskoczyć?". Gdy przyznała, że nie skacze zbyt wysoko, stwierdził: "Piłka nożna może będzie lepsza".

Donald Trump skrytykowany za komentarz o wzroście siatkarki w Białym Domu. Internauci oburzeni

Nagranie dokumentujące tę krótką, nietypową wymianę zdań trwało mniej niż 30 sekund, a mimo nieprzyjemnej uwagi dziewczynka zachowała uśmiech. Wiele osób w sieci doceniło jej postawę i uznało ją za wyjątkowo dojrzałą i pełną klasy. Jednak po publikacji pojawiła się fala krytyki. Część osób zarzucała Trumpowi, że zamiast motywować dzieci, podcina im skrzydła.

Inni wskazywali, że tego typu komentarze mogą negatywnie wpływać na pewność siebie młodych ludzi i odbierać im wiarę we własne możliwości. "Podejrzewam, że chciał upokorzyć dziewczynkę", "Dno", "Nie należy naśmiewać się z dzieci" - czytamy. CZYTAJ TEŻ: Niebywałe, jak zachował się Donald Trump przy królowej Camilli. Aż odebrało jej mowę.